氣候專家：台灣應從德國過去錯誤能源政策中學習

2019-09-11 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央研究院永續科學中與國家災害防救科技中心今共同舉辦「氣候變遷與能源轉型」研討會，上午邀請德國氣候變遷專家宣胡博演講。宣胡博表示，台灣應從德國過去錯誤的能源政策中學習，盡量發展再生能源，減少燃煤發電廠及核能使用，像德國去年再生能源已達34.3%，台灣一定也能做到。

宣胡博也表示，台灣目前訂2050年碳排減少50%的目標太慢，在他理想中，所有國家到2050年都應減碳100%。他也指出，近數十年來，全球調查能源生產價格中，太陽能、風力發電等價格都減少，但核持續升高，認為台灣發展非核是正確目標。

研討會由中研院院長廖俊智開場，廖俊智說，氣候變遷嚴重，台灣正面臨嚴峻考驗，希望今天的研討會能激起大家反思與討論。

宣胡博是德國氣候變遷專家，1992年創立「波茨坦氣候影響研究所」並擔任所長，也是「聯合國政府間氣候變遷小組」（IPCC）常任委員，2015年曾受邀來台。這次來台，宣胡博已拜會副總統陳建仁、科技部、環保署等，他會後表示，雖然這次還沒簽訂合作條約，希望明年之後還能給台灣建言。

宣胡博今天演講主題是「氣候挑戰與巨大轉型」。他表示，台灣是小島，雖然自然能源資源不夠，不像澳洲有很多自然資源可做充分綠能，但一樣可做能源努力。例如可像澳洲購買乾淨的天然能源如氫，也可做其他科技創新，成為全球創新能源系統的一部分。

宣胡博受訪進一步解釋，例如台灣雖然日照不穩定，但德國部分區域常是陰天，仍然利用太陽能光伏系統達成再生能源，台灣可參考這些案例。他說，德國過去燃煤及核能比率也高，但近年已努力減煤、減核，去年再生能源比率達 34.3%、核11.4%、煤12.5%，並訂下2022年核到零、2038年煤到零目標，認為台灣和德國可多合作。

宣胡博演講也呼籲，面對全球氣候挑戰，全球一定要努力減碳，發展再生能源，同時也要保護生態系統，因為森林等正是減碳的天然系統。

他說，近來亞馬遜雨林大火、北極圈森林大火都是嚴重警訊，要注意的是，這並非之後再種林就好，因為生態環境破壞有其「不可逆點」，後果到達一定百分比，就沒法回復。

宣胡博舉例，像亞馬遜雨林原有吸收二氧化碳能力，一旦燒掉，暖化效應加倍；又如格陵蘭冰河融化，原有冰河減少暖化效果失去，後果經由反饋機制更加嚴重，如果冰河全融化，包括台灣等亞洲沿海城市都會受影響。