琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天凌晨形成。中央氣象局表示，預計這個熱低壓今、明兩天可能形成輕度颱風，若成颱將命名為「琵琶」，不過，短期之內，對台灣的天氣不會有影響。中秋連假方面，各地天氣大致不錯，賞月機率北部可能從雲縫中窺月，中南部則可以較清晰賞月。

林定宜說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時形成，目前距離鵝鑾鼻約2000公里，往北邊移動，預計最快今天或明天會增強為輕度颱風，但是，短期之內不會影響台灣。

林定宜表示，周六之前各地天氣穩定，周六之後的天氣，要看熱低壓或颱風行經的路徑還有發展強度而定，預計將帶來一些東北風，會使得北部地區、東北部地區降雨機率增高，西半部地區、午後中部山區、南部地區，也會有局部雷陣雨出現。

至於中秋節賞月機率如何？林定宜表示，中秋節天氣東北部地區、基隆北海岸地區、北部山區有局部短暫陣雨，要看月亮要碰運氣，可能從雲縫中看得到，其他地區花東、西半部大致上賞月不受影響，尤其桃園以南應該可以清晰賞月。