為了再一起過中秋！妻捐肝救夫從今「同肝共苦」

2019-09-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



60歲胡先生5年前罹患淋巴癌，今年5月又出現B型肝炎急性發作，出現肝臟急性萎縮及急性腎功能不全的現象，由於情況危急，唯有親屬間的活體肝臟移植才能及時挽救生命。結褵24年的胡太太在短短半個月內完成評估作業，順利捐65%的肝給先生。這對「同肝共苦」的夫妻，很高興今年可以攜手團圓過中秋，也感謝高醫移植團隊的妙手回春。

胡太太有本密密麻麻的筆記，記著哪天轉診、哪天住院、哪天開刀，看似只是每天的發炎、黃疸指數等數據資料，但每一筆記錄的都是太太的愛。也因為這樣的數值，讓她知道先生的病情不能繼續拖下去，與其被動地觀察數值的起伏，不如主動解決。

「一知道需要肝臟移植，家人間就搶著『報名』。」胡太太說，做捐肝的決定從來沒有後悔過，因為夫妻不是「相欠債」，而是相互「許願」。兩人術後待在加護病房時，雖然醫護都說她恢復良好，但先生始終不安，直到親眼見到太太下床，才流下開心的眼淚。先生原本固執的脾氣也因這場大病變了，開始會開玩笑，也變得相當感性。

胡先生說，可能是現在身體裡有了太太的肝，所以也感染了太太的感性。這些日子，心裡五味雜陳，謝謝太太為我所做的一切，今年全家還可以團圓過中秋。

高醫消化系中心主任張文燦表示，胡先生在醫療團隊承諾會確保捐贈者的安全為第一要務下，才同意接受手術，但在術前評估時，發現胡太太的總膽管內可能有結石，甚至可能是腫瘤。胃腸內科醫師施翔耀先為胡太太施行逆行性膽道攝影，確定是結石後即將其取出，確定沒有手術併發症後就進行肝移植。