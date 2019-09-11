國人食魚量大減！價高多刺選擇少 難放入學校午餐

2019-09-11 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國人每人每年的魚類消費量大幅衰退，產業團體說，應從食魚教育、食魚文化開始教起，從最基礎的學校午餐推廣；但魚的價格高、貨源、品項少，要用在學校午餐，確實有許多困難要克服。

社團法人大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，「魚刺」是學校老師、家長在學校中很在意的一環，與師長家長支持的態度有關。

黃嘉琳表示，曾有學校營養師抱怨，只要她在學校午餐開出的菜單有魚，校長就會拜託換菜單，擔心孩子被魚刺卡到喉嚨，吃魚、挑刺也是教育的一環，孩子應該要學習，但家長和學校卻都很害怕出問題。

黃嘉琳表示，過去大家說食農教育都偏向講米食、蔬果，很少去談魚、肉、雞，但日韓就很重視，會把在地水產寫入菜單中，放到飲食文化教導小孩認識，甚至連海帶、海苔都放進去，孩子從小會知道靠海吃飯這件事情，這是當地營養師的使命。

黃嘉琳說，但在台灣，學校午餐實務操作上有困難，漁產水產的價位相對比較高，且為了烹調方便，供餐會希望等分、大小一致，還要符合政府有標章追溯，此外，廚師與營養師要了解食材，要先做好廚工廚藝去腥訓練，這也很重要，否則有好的漁產進入午餐菜單，不會煮也枉然。

有學校午餐營養師說，學校午餐少漁產，最實際的問題是食材經費不足，魚的價格高、貨源、品項少，所以實務上要用不容易。

中華民國漁會總幹事林啟滄表示，各式魚貨是營養、好吸收的優質蛋白質，現在透過加工技術，也可以做到讓魚種無刺，例如虱目魚柳、虱目魚排、虱目魚丸等，虱目魚排是把六成的魚肉加上15%洋蔥，沒有做其他的調味，這對學校午餐來說，營養又不負擔，且也追溯標章，價格也實惠。