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國人食肉板塊大挪移！ 牛肉消費增兩成、漁產衰退32%

2019-09-11 10:36聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國人食肉板塊大挪移。根據2018年台灣養豬統計手冊顯示，在各式肉類產品當中，國人消費最大宗的仍是豬肉、禽肉，但消費板塊挪動；過去八年牛肉消費成長兩成最多，但魚類消費量衰退三成二最嚴重；官方與產業界推估，是國人飲食西化以及人口結構改變、少子化的因素。

根據調查顯示，從2010年到2017年間，國人每人每年吃豬肉維持36公斤左右；禽肉略為成長，但牛肉每人每年的消費量從2010年的4.8公斤，成長為2017年的5.88公斤，短短八年成長兩成，成為國人消費異軍突起的肉品；但魚類每人每年消費量卻從18.43公斤，跌至12.42公斤，八年來衰退32%，國人吃魚愈來愈少。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，這幾年牛肉消費默默成長，有三個原因，主要是因為牛肉有些部位單價已經與豬肉價格相近；且上一代因農村社會，有不吃牛肉的禁忌，但到年輕一代這樣的禁忌已經消除；此外，餐飲業者引進各國(包括台灣國產牛)、各式各樣，不同等級、規格、價位的牛肉，也讓牛肉消費更蓬勃發展。

飼養國產牛的芸彰牧場場長張志名表示，年輕人對牛肉接受度變高，早年來台的以澳洲牛為多，美牛在三、四年前進口，這幾年又有日本和牛叩關，加上本土台灣牛肉，台灣地方雖然不大，但牛肉消費市場百花齊放，選擇性變多也有影響。

至於國人魚類消費量大幅衰退，中華民國漁會總幹事林啟滄表示，過去台灣人從小都是吃魚長大的，但現在人口出生率低、少子化，家長認為吃魚容易卡到魚刺，小朋友不擅長吃魚，且有的小孩嫌魚腥不愛吃，現在反倒是不吃魚、少吃魚，若國人都不愛吃，未來這產業沒落很可惜。

在各式肉類產品當中，國人消費最大宗的仍是豬肉、禽肉，但消費板塊挪動；過去八年牛肉...
在各式肉類產品當中，國人消費最大宗的仍是豬肉、禽肉，但消費板塊挪動；過去八年牛肉消費成長兩成最多。記者翁浩然／攝影
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板塊少子化
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