將有颱風生成 但不影響中秋連假天氣

2019-09-11 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今天台灣受到太平洋高壓籠罩影響，天氣晴朗穩定，溫度略為升高，仍然會有局部午後熱對流發展的機會，不過會比昨天再更加緩和。天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，要留意的是空氣品質，由於風速微弱，西半部地區的擴散條件不佳，AQI指數在普通等級上限，局部地區可能會達到對敏感族群不健康等級，外出活動可能還是要留意。

菲律賓東方的熱帶擾動，在今天凌晨已經增強為熱帶性低氣壓，賴忠瑋表示，有增強成為颱風的趨勢，時間可能在明後天。目前這個熱帶性低氣壓的中心與台灣的距離還有2000多公里，短期內將逐漸往偏北方向移動，不至於在中秋連假期間直接影響台灣，不過仍然要留意其外圍環流帶來的東北風，沿海風浪也會略為增加。

預計在中秋三天連假當中，周五和周六為多雲到晴，天氣相對穩定炎熱，但是要留意山區及鄰近山區的地方容易有午後雷陣雨。周日北部和東北部受到低氣壓外圍環流帶來的東北風影響，山區可能因為地形抬升作用而有局部短暫陣雨，其他地方則仍要留意午後雷陣雨。

賴忠瑋表示，中秋三天連假台灣的天氣大致上還算穩定，不過要留意一些局部的變化，如果有規畫前進山區的活動，可能要有雨備，另外也要留意早晚的溫度變化，偏東北風的影響之下，清晨和夜晚會逐漸有點涼意。前往海邊活動則要注意風浪變化。

賴忠瑋表示，菲律賓東方的熱帶性低氣壓未來的變數較大，也不排除可能會在下周較接近台灣。最主要的原因是這個熱帶性低氣壓是位於一個較大的低壓帶當中，而低壓帶中未來會形成的低壓中心將不只一個，而且將各自增強、互相牽引或影響，也使得對於其未來路徑預測的變數較大。