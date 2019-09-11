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滅跡16年的山竹重返台灣 消費者大喊：我要哭了

2019-09-11 09:30聯合新聞網 文章提供／遠見

泰國鮮果山竹開放來台。 圖／ingimage
泰國鮮果山竹開放來台。 圖／ingimage
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9月8日早晨7點半，家樂福內湖店陸續湧現人潮，大伙看似冷靜，眼睛卻凝視著前方，他們內心無聲吶喊：好想吃鮮果山竹。

這天，全台首批鮮果山竹上市，限量139盒，每盒5顆裝，重量約350克，原價299，家樂福祭出限定優惠199元，每人限購2盒。

「短短3分鐘，銷售一空」，鮮果山竹讓消費者為之瘋狂？搶頭香的民眾說，一早遠從桃園到家樂福內湖店購買，要帶回去跟家人一起品嚐。

搶不到第一波的你，肯定好奇下一波的時間。家樂福表示，還在規劃階段，屆時會提早公佈讓外界知道，也透露「希望大家在中秋節能吃到好吃的山竹」。

輸台禁令16年，背後是二隻果蠅

香甜多汁的山竹和榴槤並列「果后」「果王」，35歲以上的台灣人都對從泰國、馬來西亞進口的鮮果山竹為之驚艷，但16年前，台灣再也看不到山竹的蹤跡了。

原來是2003年時，出產山竹的泰國、馬來西亞等東南亞國家是「楊桃果實蠅」「木瓜果實蠅」害蟲的疫區，農委會予以禁止進口，期間僅有進口冷凍山竹。

暌違16年後，直至今年4月，農委會預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」附件「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」，山竹終於得以重現台灣。

儘管已解禁，但想要通過層層考驗可不容易，農委會強調，進口標準與日本條件一致。目前，檢驗山竹的機制有兩道。先將山竹送進蒸熱場，以46度的溫度蒸熱58分鐘；再由檢疫人員確保蒸熱場設備、運作是否合乎規定，還要留意蒸熱處理過程要達到效果。

層層把關，也導致9月6日原有一批泰國鮮果山竹進行檢疫，不料，卻出現包裝不符合規定等違規事項而遭禁止。

懷念老味道讓家樂福成大贏家

最後由家樂福搶先通過第一批，8日一上架就秒殺。讓許多消費者紛紛留言：「太美味了」「懷念的山竹」「是小時候的回憶」「我要哭了」「能引進太好了」。

由於禁止時間長達16年，許多年輕人並沒有看過也沒有吃過山竹，都對這則新聞感到好奇，到底山竹長成怎樣？為何售價不低，還被消費者搶破頭？

對家樂福來說，打著「首批」這兩個字，不僅吸引大批媒體報導，還有民眾拍照打卡，山竹上市三分鐘賣光了，成為最大贏家。家樂福趁勝追擊，第二波何時上架，本周就會有答案。

家樂福內湖店開賣首批通過檢疫的「山竹」。圖/家樂福提供
家樂福內湖店開賣首批通過檢疫的「山竹」。圖/家樂福提供
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（作者／江星翰 本文出自2019.09.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

家樂福泰國農委會中秋節
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