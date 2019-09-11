38歲待嫁新娘頻尿木瓜奶好尷尬 禍源竟是日常小動作

2019-09-11 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



38歲黃姓櫃姐明年元旦將披婚紗，但她因嚴重頻尿、胸部下垂成木瓜奶等隱疾，擔心未婚夫會嫌棄，今年5月向中醫師蔡惠君求診。中醫師蔡惠君問診發現，黃女因工作關係，久站、憋尿，又不敢喝水，加上三餐不正常、晚睡，脾氣血虛弱、中氣下陷惹禍，後經中藥調理，搭配針灸，如今解除隱疾，乳房堅挺，開心籌辦婚禮。

黃姓櫃姐說，她從二年前，就有頻尿問題，平均一小時跑一次廁所，嚴重到上班時段不太敢喝水，曾經到大醫院就診，醫師說是壓力有關的「膀胱過動症」，但服藥後症狀沒改善，她還發現自己胸部嚴重下垂，只能靠集中型內衣撐起，眼看大婚將至，改向中醫求助。

中醫師蔡惠君說，黃姓櫃姐因工作久站，三餐不定時，甚至沒吃，讓虛弱的脾胃問題惡化，造成中氣下陷，包括眼瞼、胃、胸部等器官組織提早下垂，如果不好好治療，將來生產後，子宮也下垂，甚至有婦女還會「脫肛」（肛門下垂）。

中醫師蔡惠君說明，脾位居人體的中點線上，它有一個很重要功用，就是維繫、固定好各個器官組織的正常位置，一旦脾氣虛弱，器官組織就會移位下垂，就叫脾氣下陷。脾氣又稱「中氣」，「脾氣下陷證」又稱「中氣下陷證」或「氣虛下陷證」，不但器官下垂，也伴隨消瘦、面白、短氣、語聲低怯、倦怠乏力、頭暈目眩，腹脹、大便不成形等症狀。