親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭、柯合體參拜新竹城隍廟 「中秋起義」加溫

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五天氣穩定，各地大多為晴時多雲的天氣；北海岸、東北角有零星降雨的機率，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率，但影響範圍小，時間也很短。白天熱、早晚微涼；北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至34度。

最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今晨2時位於菲律賓東方海面的熱帶雲系，已發展為熱帶低壓，向東北東移動；吳德榮說，今、明兩天就有發展成颱風的機率。

他說，最新歐洲模式(ECMWF)，模擬周日20時的天氣圖顯示，熱帶系統仍在台灣東方遠海活動。歐洲模式系集模擬也顯示，其系集路徑與台灣皆保持一段不小的距離。故中秋節連假期間，台灣天氣並未受其影響。但下周是否會有颱風靠近？不確定性太大，得繼續觀察。

中秋夜各地大多為晴時多雲的天氣，唯在東北風迎風面的北台灣，雲量稍增；東北角、北部山區有零星降雨的機率。

他說，周六、周日各地大多為多雲時晴的天氣，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率；迎風面的北台灣、東部雲量略增，僅北海岸、東北部及北部山區有局部短暫雨的機率。

下周一、周二仍受微弱東北風影響，各地大多為多雲時晴的天氣，迎風面的北台灣、東部雲量略增，北海岸、東北部及北部山區有局部短暫雨的機率，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今晨2時位於菲律賓東方海面的熱帶雲系，已發展為...
最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今晨2時位於菲律賓東方海面的熱帶雲系，已發展為熱帶低壓，向東北東移動；今、明兩天就有發展成颱風的機率。圖／取自氣象局網站
分享

中秋節吳德榮颱風
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

腸病毒、流感病例5年新高 停課班級大增

2019-09-11 00:37

秋節烤肉夯 豬肉、青椒都漲價

2019-09-10 23:32

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

Uber條款下月上路 交部加開駕駛考照緩衝期

2019-09-11 00:30

健康你我他／肺炎鏈球菌疫苗 照顧長者

2019-09-11 00:39

海大研究：中草藥有潛力 抗超級細菌

2019-09-11 00:39

長期貧血腹痛 幽門桿菌作怪

2019-09-11 00:39

國人糖尿病增1成 年輕患者增 女比男多

2019-09-11 00:39

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

張栩「名人」保衛戰首日 創下最長手數記錄

2019-09-10 21:49

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

曾虛白新聞獎 聯合報系4作品入圍

2019-09-10 20:14

「紗窗紗門換玻璃」貨車維修收費很黑心？過來人攤成本分析關鍵

2019-09-10 20:00

九歌現代少兒文學獎 音樂小說「少女練習曲」獲首獎

2019-09-10 19:34

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

交部增Uber駕駛緩衝期 計程車公會：應只針對報考但未考過者

2019-09-10 19:25

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

高雄鳳山首見第一型本土登革熱群聚 兩兄弟遭感染

2019-09-10 18:48

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

基因檢測讓她找到合適藥物 大腸癌末期獲控制

2019-09-10 17:46

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

網售加價麥當勞糖醋醬還賣出上千份 網友：懶人商機超賺

2019-09-10 16:38

網溫統計外國人來台十大必遊景點 北市獲前2名台東第3

2019-09-10 16:11

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

家長注意 夏季流感疫情升溫 校園群聚增加

2019-09-10 15:56

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

影╱20%鴨遭「塞籠虐養」 動保團體籲訂鴨隻友善生產規範

2019-09-10 15:38

研究顯示：較矮的人罹患糖尿病風險較高

2019-09-10 15:18

對流雲系旺盛 南部6縣市大雨特報

2019-09-10 15:08

腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07

屈公病現首起家庭群聚 北部一家四口曾赴緬甸探親

2019-09-10 14:40

數位身分證藏隱私風險？民團訴請監委調查

2019-09-10 14:38

自殺通報人次增 衛福部擬擴大蓋心理衛生中心

2019-09-10 14:37

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

今年累計303例腸病毒71型個案 高於過去三年同期

2019-09-10 14:33
看更多

熱門文章

鋪上滿滿臭豆腐！ 必勝客全新「黃金臭豆腐比薩」濃郁來襲

2019-09-10 12:30

日本超夯的「Hello Kitty杯套」來囉！全家便利商店11日起推銅板價加價購

2019-09-10 15:25

迪麗熱巴哪有這麼醜？網哭：換攝影！

2019-09-10 11:34

女自備餐盒裝好市多洋蔥…環保？貪便宜？ 千人戰翻

2019-09-10 12:28

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

同婚公投傷害非異性戀者心理健康 本土研究首證實

2019-09-10 14:12

整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27

網售加價麥當勞糖醋醬還賣出上千份 網友：懶人商機超賺

2019-09-10 16:38

中秋吃柚子 營養師建議部分疾病患者要注意

2019-09-10 12:09

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00

腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

童年回憶掰掰 京華城鎮店之寶「BabyBoss」發布停業啟事

2019-09-11 04:45

國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top