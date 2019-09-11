吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五天氣穩定，各地大多為晴時多雲的天氣；北海岸、東北角有零星降雨的機率，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率，但影響範圍小，時間也很短。白天熱、早晚微涼；北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至34度。

最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今晨2時位於菲律賓東方海面的熱帶雲系，已發展為熱帶低壓，向東北東移動；吳德榮說，今、明兩天就有發展成颱風的機率。

他說，最新歐洲模式(ECMWF)，模擬周日20時的天氣圖顯示，熱帶系統仍在台灣東方遠海活動。歐洲模式系集模擬也顯示，其系集路徑與台灣皆保持一段不小的距離。故中秋節連假期間，台灣天氣並未受其影響。但下周是否會有颱風靠近？不確定性太大，得繼續觀察。

中秋夜各地大多為晴時多雲的天氣，唯在東北風迎風面的北台灣，雲量稍增；東北角、北部山區有零星降雨的機率。

他說，周六、周日各地大多為多雲時晴的天氣，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率；迎風面的北台灣、東部雲量略增，僅北海岸、東北部及北部山區有局部短暫雨的機率。