「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現代人生活壓力大，加上生活步調緊湊，讓每個人都處在快腳步的時代。常有人說「你說話的音量，就能看出你的教養」，仔細想想確實如此，這也證明，是否能約束自己的一種表現。

在公共場合，能好好控管自己的音量，不隨便打擾到其他人，是一種禮貌的態度。面對弱者不高聲呼喊，面對強者，不唯唯諾諾，也是一種美德。

對親近的人，不要大聲

許多人，對於身邊親近的人，不時的大聲嚷嚷，反而對於陌生人卻好聲好氣。這樣只會讓人覺得，個人的修養有缺陷，親近的人才是要一團和氣不是嗎？畢竟在生活型態中最難能可貴的是，音量裡藏著善良及溫度感，才能讓人真正感受到自己的修養。

生氣時，聲音的大小更重要

當面對不順心、會讓人生氣時，聲音的大小更能看出一個人的人品，在處事的細節上，也才能看得出一個人的智慧所在。因此生氣時，要懂得用和顏悅色解決問題，不讓場面尷尬，先懂得尊重自己與別人，才能贏得大家的尊重與重視。

講話大聲，不代表厲害