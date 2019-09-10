「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲
現代人生活壓力大，加上生活步調緊湊，讓每個人都處在快腳步的時代。常有人說「你說話的音量，就能看出你的教養」，仔細想想確實如此，這也證明，是否能約束自己的一種表現。
在公共場合，能好好控管自己的音量，不隨便打擾到其他人，是一種禮貌的態度。面對弱者不高聲呼喊，面對強者，不唯唯諾諾，也是一種美德。
對親近的人，不要大聲
許多人，對於身邊親近的人，不時的大聲嚷嚷，反而對於陌生人卻好聲好氣。這樣只會讓人覺得，個人的修養有缺陷，親近的人才是要一團和氣不是嗎？畢竟在生活型態中最難能可貴的是，音量裡藏著善良及溫度感，才能讓人真正感受到自己的修養。
生氣時，聲音的大小更重要
當面對不順心、會讓人生氣時，聲音的大小更能看出一個人的人品，在處事的細節上，也才能看得出一個人的智慧所在。因此生氣時，要懂得用和顏悅色解決問題，不讓場面尷尬，先懂得尊重自己與別人，才能贏得大家的尊重與重視。
講話大聲，不代表厲害
有些人常常容易講話大聲，藉此展現出自己的威嚴與實力，但其實有才華的人，不會高調大聲的宣揚自己的厲害之處，反而是沒實力的人，會用外表與聲音包裝自己，喜歡用大聲，來表示自己的能力。當你夠出色時，即使說話很小聲，你的表現也會說明切。
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