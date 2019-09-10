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億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32聯合報 記者徐力剛╱即時報導

台彩108000080期「大樂透」今晚開出，頭獎獎金上看台幣3.2億元，本期得獎號碼為「03、12、17、20、29、38」，特別號「47」。適逢中秋加碼100組100萬元，目前已開出35組，剩餘65組將持續開出。

今晚最新一期「大樂透」開獎，頭獎上看3.2億元。聯合報系資料照片
今晚最新一期「大樂透」開獎，頭獎上看3.2億元。聯合報系資料照片
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大樂透頭獎中秋
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