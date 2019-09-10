曾虛白新聞獎 聯合報系3作品入圍

2019-09-10 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



第45屆曾虛白先生新聞獎暨2019台達能源與氣候特別獎入圍名單今天出爐，聯合報系共有三項作品入圍。

第45屆曾虛白先生新聞獎暨2019台達能源與氣候特別獎，今年獎項擴增為11個獎項，共有206件作品報名參賽，經初審及複審程序，共選出42件入圍作品，總獎金超過新台幣100萬元，入圍名單今天公布，11月8日舉行頒獎典禮揭曉得主。

聯合報系「調查報導－求學夢碎！外籍生來台淪奴工，馮靖惠、陳素玲」和「紙容器的不歸路系列調查報導，郭政芬、張裕珍、鄭朝陽、洪欣慈、林敬家、張雅婷、陳斯穎、賴香珊、魏翊庭、喻文玟」，雙雙入圍公共服務報導獎－報紙及雜誌類。

聯合報系「都市在發燒系列專題報導，洪敬浤、鄭朝陽、張裕珍、魏翊庭、鄭維真、徐如宜、謝汶均、黃仲裕」則是入圍2019台達能源與氣候特別獎－報紙及雜誌類。