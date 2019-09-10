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拓展客源有成果 汶萊金門包機11月起飛

2019-09-10 20:00中央社 金門縣10日電

金門縣政府推動國際包機、導入國際觀光客展現初步成果，觀光處今天宣布，11月啟動4趟次汶萊和金門包機；未來還將推動新加坡、馬來西亞等地包機，擴大來金旅遊客源。

縣府觀光處傍晚發布新聞表示，因應中國大陸限縮旅客來台旅遊，金門縣政府隨即以「國際行銷、發展多元組成市場」為推動國際觀光目標，這次成功推出金門汶萊包機後，未來還將以新加坡、港澳、馬來西亞、日韓等觀光客為目標市場。

國立台灣師範大學教授江柏煒曾接受金門國家公園管理處委託，對近代烈嶼海外移民和文化進行研究；江柏煒表示，汶萊41萬人口中有4萬多華人，其中7成移民祖籍來自烈嶼；知名歌手吳尊就是汶萊金僑第二代。

縣長楊鎮浯7月30日向來訪的汶萊代表處代表李憲章協請包機事宜。當時李憲章表示，就任代表後的工作重點之一就是推動金門汶萊包機。

縣府觀光處長丁健剛表示，年初開始規畫國際包機、導入國際觀光客，並與金門縣旅行公會密切連絡相關事宜，今天獲得初步成果，由金門縣旅行公會與汶萊航空合作，11月下旬規畫4趟次航班。他說，外交部、交通部等單位也協助進行相關作業中，公會也已展開遊程規畫作業。

丁健剛說，這次能促成汶萊國際包機是個重大突破，未來將循此模式規畫新加坡、馬來西亞等包機，預計將能有效、直接導入國際遊客來金。

此外，觀光處表示，今年度國際行銷分為參加國際旅展、媒體露出、包機來金旅遊等面向來分階段進行，分別在6月、8月邀請新加坡、港澳等媒體來金採訪，媒體在當地報導的效果非常好，10月馬來西亞媒體也會來金採訪。

金門汶萊馬來西亞
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