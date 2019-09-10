交部增Uber駕駛緩衝期 計程車公會：應只針對報考但未考過者

2019-09-10 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103-1條，10月6日將展開執法。本報資料照片 分享 facebook

俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103-1條，10月6日將展開執法。網路叫車平台代僱駕駛自救會上周五率50名駕駛到交通部陳情，盼執法延長，讓一萬多名代僱駕駛順利進入計程車業。對此，交通部長林佳龍昨天親自向內政部長徐國勇請託，徐國勇已允諾全力加開考取執業登記證場次協助，交通部也將提供緩衝期。交通部官員透露，最快九月底將公告延長時間。

對此，中華民國計程車客運商業同業公會全國聯合會常務監事梁平良表示，堅持103-1條在10月6日落實執行，交通部允諾與警政署協調增加考試場次，至於若增加場次仍不夠，梁平良表示，對於Uber駕駛生計考量，對於已報考但未考過、未考到者，可同意讓他們順延場次，在這期間仍可繼續做Uber生意，即使被抓到也別罰錢，給這群人緩衝，但他也強調，交通部必須彙整名冊，交代哪些人已報考未考取，避免計程車再被呼攏。

交通部政次王國材表示，目前已與警政署協調增加考場，會讓緩衝期「愈短愈好」，若能在一個月就考完，緩衝期就增加一個月。但他強調，10月6日執法日仍不變，緩衝期只針對「駕駛」，若證明有8000名駕駛沒場地考試，會給予時間考試，且不會取締他們。

他說，主要是駕駛在六、七月抗拒103-1條所以考得不踴躍，八、九月踴躍後發覺來不及，「以前都是反對103-1要求撤會，現在要求要考試，已經是正向了，應該要給他們機會」，他也呼籲計程車業多一點耐心與寬容，明天會跟計程車駕駛員職業工會開會。

網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，很感謝林佳龍願意站在一萬多名司機與家庭生計的立場做此決定。他說，今天剛與王政次開完會，針對代僱駕駛考試、車輛轉換困難有逐一說明，也都有獲得改善。他強調，Uber司機不是有其他企圖因緩衝期做別的動作，確實就是這段時間有5、6000人報名，目前拿到執登的人是2000多名。

李威爾說，站在政府照顧的角色確保剩下10000名家庭不會有生計問題絕對是正面的，代僱駕駛不會因為拿到緩衝期有別的目的、不去考不去轉，而是會更努力配合政府政策加速完成，也希望計程車業者「我們都要轉計程車了，我們都是你未來的夥伴，忍心看著1萬多人10月6日沒生計嗎？」

李威爾說，今天會議中王政次當面表達盡可能協調警政單位將場次、人數極大化，司機就可以去報名，至於需要多久時間，要看政府的腳步。他說，今天溝通最重要的是當我們著重在「報考人數」時，最重要的結果是要有這張執登，沒有執業登記證沒辦法轉。至於需要多少時間、如何有條件增加緩衝期，他說，現在就是盡全力做，有狀況再來調整。

Uber 台灣區總經理吳罡表示，對於林佳龍部長宣布給予平台合作駕駛和租賃業者更多的時間準備，以順利轉型至多元化計程車方案，Uber 予以肯定。我們持續與汽車運輸業者，包含計程車產業努力合作，提升台灣交通服務。Uber 支持政府在政策推動上的努力，讓科技為台灣的駕駛和乘客創造更好的的交通運輸服務。