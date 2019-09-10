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施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

天下雜誌今天才剛公布高雄市長韓國瑜施政滿意度在22縣市中墊底，不料登革熱疫情也不給面子，市長室所在地的鳳山區原已在8月26日宣布解除登革熱第四型疫情，但疾管署今晚間六時公布，高雄市新增2例本土登革熱病例，為鳳山區今年首起登革熱第一型家庭群聚，因此，鳳山區再次成為有新增病例地區、加入監測行列。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增2個案均為鳳山區國富里20多歲男性，是一對同住兄弟黨。其中是弟弟先發病，其活動地以鳳山區國富里住家及茄萣區崎漏里工作地為主，自9月6日於台中訪友時出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹症狀，於同日就醫，因症狀未改善於9日於高雄再次就醫後通報。

哥哥活動地則以住家為主，則是在昨日接受接觸者採檢，今日出現頭痛症狀，兩人經檢驗均於今日確診感染登革病毒第一型；目前兩人住院中，其他同住家人無疑似症狀。

雖目前高雄市共有三名登革熱第一型個案，但依兩人發病日及活動史初步研判，與日前公佈的苓雅區病例無地緣關係，於國富里社區感染的可能性較高，研判為一起家庭群聚事件，感染源待釐清。

另弟弟在發病頭四天都有台中活動史，羅一鈞說，登革熱病毒血症期是病人在發病前1天及發病後約5天內，換句話說，該個案可傳染期幾乎都在台中，已通知台中市衛生局，對該個案進行相應防疫政策。

衛生單位昨日接獲通報後，即針對個案住家進行孳生源檢查、噴霧壓罐及疫情調查，預計明日執行鳳山區國富里社區緊急防治。籲請民眾雨後應加強環境巡查，澈底清除積水，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

今年截至目前國內累計83例本土登革熱病例，為高雄市54例，分別為三民區37例、鳳山區5例、前鎮區及左營區各3例、苓雅區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及仁武區各1例；台南市25例為東區10例、中西區4例、南區及安南區各3例、北區2例，永康區、左鎮區及新化區各1例；新北市2例則在中和區、永和區；桃園市中壢區及台北市大安區各一例。

白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。圖／疾管署提供
白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。圖／疾管署提供
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登革熱高雄市
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