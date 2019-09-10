基因檢測讓她找到合適藥物 大腸癌末期獲控制

2019-09-10 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



40歲女上班族意外發現罹患大腸癌第三期，手術化療後病況穩定，但卻復發轉移至腹膜，但太過害怕副作用，堅持不治療。醫師建議她接受癌症基因檢測，調整治療方針後，病情改善，如今疼痛、飲食、排便等皆恢復正常，腫瘤指數也降低。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師官鋒澤指出，近年全球都在發展「精準醫療」，主要分為兩部分，一是健檢時，提早知道自己的基因分析，有助分析未來罹患疾病的機率；另一種為治療遇見瓶頸時，透過基因檢測，尋求解方，其中以癌症的治療應用最廣。

官鋒澤表示，基因檢測運用在癌症治療上，目前以肺癌應用最多，甚至健保也給付部分肺癌基因檢測，幫助醫師選擇標靶藥物，其餘「頑固性癌種」，如轉移性大腸直腸癌、肝癌、胰臟癌、膽管癌等，也可透過基因檢測，找出特定基因，就能更精準用藥。

以案例中的轉移性大腸癌為例，常見突變基因有MSI、NTRK、BRAF、HER2或POL1等，目前都有相對應的藥物可以精準投藥。