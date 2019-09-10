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捕蚊燈防登革熱效果差 自製蚊子誘殺桶更好用

2019-09-10 18:05中央社 台北10日電

居家捕蚊有新利器，蚊媒專家黃旌集今天說，捕蚊燈對傳播登革熱、屈公病的斑蚊吸引力有限，建議民眾可自製蚊子誘殺桶，放在廚房、客廳地上，成本低廉又有效。

台灣氣候炎熱，一年四季都有蚊子蹤影，尤其今年從北到南都有登革熱疫情現蹤，又有史上首次的本土屈公病疫情，蚊媒傳染病防治除了積極「巡、倒、清、刷」做好孳生源清除，還需要好工具來幫忙。

國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集下午在疾管署記者會表示，埃及斑蚊、白線斑蚊會傳播登革熱和屈公病，斑蚊有喜歡清水、靠壁產卵、偏愛陰暗、潮濕等特性，民眾可利用簡單的材料製作蚊子誘殺桶，就可引蚊入陷阱產卵。

蚊子誘殺桶的製作方式很簡單，準備2個寬口塑膠瓶，將其中1個切開套上紗網，接著將2塑膠瓶重疊，杯內倒水並不超過紗網高度，杯壁內緣上黏蟲紙，最後蓋上黑盆，營造陰暗環境。

黃旌集說，當斑蚊在誘殺桶產卵時，可能不慎黏在杯壁，蚊卵則會附著在網上，若掉落水面孵化，成蚊也會被困在誘殺桶內。

黃旌集也表示，研究發現，斑蚊喜歡出現在家中濕度較高的地方，如廚房、浴室、客廳等，臥室反而比較少見，建議可將誘殺桶放在廚房、客廳的地上。誘殺桶水位較高對斑蚊吸引力較大，每週應定期檢視水量並確認捕蚊效果。若誘殺桶內捕蚊紙上蚊子數量高，應注意周遭環境是否有積水環境。

許多民眾喜歡用捕蚊燈捕蚊，不過，黃旌集說，捕蚊燈的光線對斑蚊沒有吸引力，抓到斑蚊的效果有限，多是抓到家蚊。相反的，蚊子誘殺桶可有效吸引斑蚊，成本又很低廉，不會增加民眾負擔。尤其搭配孳生源清除，蚊子找不到其他地方產卵，更容易誤觸陷阱。

台南市南區田寮里里長王能波在記者會也分享，104年時登革熱大流行，居民聞蚊色變，但積極配合在室內放誘殺桶後，病媒蚊數量降低，近2年田寮里都沒有本土登革熱疫情發生，可見誘殺桶有其成效。

蚊子登革熱疫情
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