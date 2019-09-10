Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



網路平台代僱駕駛自救會日前到交通部前，高舉布條、標語陳情抗議。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103-1條，10月6日將展開執法。網路叫車平台代僱駕駛自救會上周五率50名駕駛到交通部陳情，盼執法延長，讓1萬多名代僱駕駛順利進入計程車業。對此，交通部長林佳龍昨天親自向內政部長徐國勇請託，徐國勇已允諾全力加開考取執業登記證場次協助，交通部也將提供緩衝期，交通部官員透露，最快九月底將公告延長時間。

「Uber條款」今年6月6日公告修正，原訂有4個月緩衝期讓Uber司機、租賃車轉型，隨著時間倒數，交通部上周接連對計程車釋出利多，除了擴大計程車汰舊換新，也拍板多元化計程車增加「事前預告車資」，並開放計程車跨區過戶，有利Uber轉入。

不過，目前全台1.2萬名代僱駕駛，現在只有2千多名考取執業登記證，網路平台代僱駕駛自救會指出，由於台北、新北報考場次額滿，無法報名，現在只剩1個月開罰，進度嚴重落後。林佳龍當時針對時間不足問題表示「會有緩衝配套機制」，計程車業者為此稍早宣布明天上午將發動3000台計程車到政院周邊道路抗議。

對此，交通部林佳龍傍晚發布臉書以「讓Uber加入公共運輸最後一哩路服務」表示，目前與Uber合作的近萬名代僱駕駛，在交通部提出「人合法、車合法」後，積極考取執業登記證，不過，駕駛陳情的訴求提到，10月6日前的場次仍明顯不足。他指出，他昨天已當面向徐國勇請託，徐已允諾全力加開場次全力協助Uber駕駛人合法。

林佳龍也進一步表示，交通部方面也配合提供緩衝期，希望運管規則103-1在下個月生效後，有時間協助Uber能夠加入多元計程車方案，在台灣永續經營，促進運輸服務業品質的提升。

林佳龍寫到，這幾年來，交通部看到包括Uber在內的資訊平台，與車行或車輛合作，推出了線上媒合乘車供需的準計程車業服務。這些創新服務衝擊了既有的法令及市場，因此有了這次運管規則的修正。也同時觀察到，Uber等業者受到許多乘客的青睞，包括車種選擇方便、預報車資與路線、行動與線上支付等服務，創造了良好的使用經驗，是現行「多元化計程車（鬆綁車體顏色的網約車）」可以進一步可以借鏡的進步方向。

林佳龍表示，交通部以提升產業為目標，一方面提供計程車汰舊換新，一方面也鬆綁法規，在多元方案中推動事前計價與行動支付制度；另一方面，也歡迎新創業者、媒合服務提供者，在人車合法後良性競爭，加入提升整體品質的陣容。

他指出，希望能藉此將Uber等服務模式納入管理，與計程車產業合作，一起努力提升公共運輸品質，讓乘客享受更好的服務。