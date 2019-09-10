吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17 聯合新聞網 綜合報導



菜放報紙上，有人說觀感不佳。 翻攝自爆怨公社 分享 facebook

不少人都有這樣的習慣，吃飯時為了不弄髒桌子，便會在盤子底下墊幾張報紙，成為台灣傳統社會的獨有畫面。沒想到一名女網友抱怨，表示日前貼出學煮飯的成果，滿桌的豐盛飯菜讓人看了食指大動，卻有人在留言處開酸「台灣桌墊很貴嗎？為何看到很多人餐桌上鋪滿了報紙吃飯！感覺很不衛生」，原PO相當傻眼，其他人也替報紙抱不平，「報紙超好用好嗎」。

女網友在臉書「爆怨公社」貼出留言截圖，截圖中寫著「台灣桌墊很貴嗎？為何看到很多人餐桌上鋪滿了報紙吃飯，感覺很不衛生」，而這內容讓原PO忍不住發文回嗆，「我家吃的是碗盤裡的飯菜，不是吃報紙欸。『感覺』很不衛生，那就不要感覺啊！」最後還用hashtag強調「#我家吃飯一定要鋪個報紙」。

貼文曝光後，引起網友討論，許人紛紛留言力挺原PO，「很多人墊報紙啊！廢物利用不好嗎？」、「吃飯鋪報紙才有一種家的感覺」、「餐墊反而更麻煩，因為長期沒洗會更髒，報紙可馬上丟掉又能吸油，只不過報紙丟掉，桌子還是要擦的，因怕報紙油墨黏在桌上。」、「吃飽後整個包起來丟掉～完美」「重點是假如有吃到魚刺或骨頭可以放在報紙上，吃完報紙直接收走。」

但也有人持相反意見，「菜掉到報紙上，要吃還是不要吃」、「我家從不用報纸，吃完用抹布擦（抹布定時煮沸消毒）。油墨有個臭味，而且手肘靠著也會印上去」、「吃飯真的不建議鋪報紙…不是衛不衛生問題，是有毒性問題」。