好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在好市多看見有在賣一整組樂高積木，讓她立刻狂掃回家，還直呼「可以讓家中屁孩安靜半小時以上」，甚至可以拿來暗算另一半。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

美式大賣場好市多（Costco）時常推出許多經濟實惠的商品，超值的價格是許多消費者囤貨的誘因，每每推出限量商品都會引來民眾瘋搶。日前就有一名女網友在Costco好市多商品經驗老實說分享一款超神玩具，直呼買完回家「可以讓家中屁孩安靜半小時以上」，還呼籲廣大網友快來搶購。

原PO在文中提到，逛台中的好市多賣場時，剛好看見有在販售一整組的樂高積木，並興奮的說「不熟悉樂高的人問這可以幹嘛」，她便回答樂高可以讓屁孩安靜半小時以上，還可以激發孩子的想像力、刺激孩子的手部動作，但最重要的是「可以當做暗器暗算自己的另一半」，原PO找這款積木已有一段時間，在快要放棄尋找時卻又剛好看見，讓她立刻搬了一組回家。

照片中可見，這款黃色紙箱的樂高，內含多種顏色的積木還有各種交通工具的模型，一盒約有900片零件，售價是899元，而且每個人只能限購2盒。

PO文一出，立刻吸引媽媽們和樂高迷按讚分享，並紛紛留言「讓小孩安靜2小時以上都不是問題」、「樂高真的有好多小孩超愛」、「如果有看到的話一定要趕快搶，要不然會一下就被搶光」、「昨天台中店閉店前好心的店員把手上的最後一盒拿給我們，說今天大家都在搶買，雖然女兒才1歲多，但我們還是默默去結帳」、「樂高真的是治孩神物」、「打去好多店都沒有，不知道何時才會再進貨」。

許多老婆大人也直呼樂高真的超好用，「樂高踩到真的超痛，會忍不住想罵髒話，當老公不乖時就偷偷拿一塊放地板」、「取代算盤的好東西」、「這個踩到真的痛，真的是暗器」、「晚上睡覺的時候鋪在地板，另一半睡覺起來上廁所，就可以聽到慘叫聲」、「算盤不好買、主機板不好拆、鍵盤太平不刺激，買樂高是唯一選擇」。