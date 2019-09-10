親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部給緩衝期

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在好市多看見有在賣一整組樂高積木，讓她立刻狂掃回家，還直呼「可以讓家中...
一名女網友在好市多看見有在賣一整組樂高積木，讓她立刻狂掃回家，還直呼「可以讓家中屁孩安靜半小時以上」，甚至可以拿來暗算另一半。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
分享

美式大賣場好市多Costco）時常推出許多經濟實惠的商品，超值的價格是許多消費者囤貨的誘因，每每推出限量商品都會引來民眾瘋搶。日前就有一名女網友在Costco好市多商品經驗老實說分享一款超神玩具，直呼買完回家「可以讓家中屁孩安靜半小時以上」，還呼籲廣大網友快來搶購。

原PO在文中提到，逛台中的好市多賣場時，剛好看見有在販售一整組的樂高積木，並興奮的說「不熟悉樂高的人問這可以幹嘛」，她便回答樂高可以讓屁孩安靜半小時以上，還可以激發孩子的想像力、刺激孩子的手部動作，但最重要的是「可以當做暗器暗算自己的另一半」，原PO找這款積木已有一段時間，在快要放棄尋找時卻又剛好看見，讓她立刻搬了一組回家。

照片中可見，這款黃色紙箱的樂高，內含多種顏色的積木還有各種交通工具的模型，一盒約有900片零件，售價是899元，而且每個人只能限購2盒。

PO文一出，立刻吸引媽媽們和樂高迷按讚分享，並紛紛留言「讓小孩安靜2小時以上都不是問題」、「樂高真的有好多小孩超愛」、「如果有看到的話一定要趕快搶，要不然會一下就被搶光」、「昨天台中店閉店前好心的店員把手上的最後一盒拿給我們，說今天大家都在搶買，雖然女兒才1歲多，但我們還是默默去結帳」、「樂高真的是治孩神物」、「打去好多店都沒有，不知道何時才會再進貨」。

許多老婆大人也直呼樂高真的超好用，「樂高踩到真的超痛，會忍不住想罵髒話，當老公不乖時就偷偷拿一塊放地板」、「取代算盤的好東西」、「這個踩到真的痛，真的是暗器」、「晚上睡覺的時候鋪在地板，另一半睡覺起來上廁所，就可以聽到慘叫聲」、「算盤不好買、主機板不好拆、鍵盤太平不刺激，買樂高是唯一選擇」。

樂高好市多Costco
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

家長注意 夏季流感疫情升溫 校園群聚增加

2019-09-10 15:56

網售加價麥當勞糖醋醬還賣出上千份 網友：懶人商機超賺

2019-09-10 16:38

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

影╱20%鴨遭「塞籠虐養」 動保團體籲訂鴨隻友善生產規範

2019-09-10 15:38

基因檢測讓她找到合適藥物 大腸癌末期獲控制

2019-09-10 17:46

網溫統計外國人來台十大必遊景點 北市獲前2名台東第3

2019-09-10 16:11

研究顯示：較矮的人罹患糖尿病風險較高

2019-09-10 15:18

對流雲系旺盛 南部6縣市大雨特報

2019-09-10 15:08

腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07

屈公病現首起家庭群聚 北部一家四口曾赴緬甸探親

2019-09-10 14:40

數位身分證藏隱私風險？民團訴請監委調查

2019-09-10 14:38

自殺通報人次增 衛福部擬擴大蓋心理衛生中心

2019-09-10 14:37

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

今年累計303例腸病毒71型個案 高於過去三年同期

2019-09-10 14:33

女子自體脂肪豐頰感染 臉組織被吃掉凹陷復原難

2019-09-10 14:29

海大研發草本生物活性碳 有望抑制超級細菌

2019-09-10 14:27

長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25

發票六獎多一組 中獎機會增94.1萬個

2019-09-10 14:20

這家人從緬甸旅遊回來 父染登革熱、其他三人染屈公病

2019-09-10 14:15

同婚公投傷害非異性戀者心理健康 本土研究首證實

2019-09-10 14:12

含金屬假牙有過敏致癌風險 金屬價暴漲全瓷假牙成新寵

2019-09-10 13:58

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:27

演奏出好聲音的秘密 用心去練用耳朵聽

2019-09-10 13:25

網購商機夯！實體店面衰退 單坪跌破300萬大關

2019-09-10 13:04

U值媒／台灣也能拍出好的運動電影！

2019-09-10 12:38

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

腸病毒竄升到近年高峰 全台以台中病例最多

2019-09-10 12:23

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

15-24歲自殺通報增近4個百分點 心理衛生中心擬擴大

2019-09-10 12:05

家裡窮到爆炸…小孩聯絡簿怨「沒坐過高鐵、沒到過101」 意外掀網友論戰

2019-09-10 12:00

鐵道局施工出包致台鐵列車延誤 專家提三點建議

2019-09-10 11:35

記錄祭孔樂生紀錄片 許書豪分享音樂心得

2019-09-10 11:34

台鐵彰化路段9/21施工 八列次停駛及截短行駛

2019-09-10 11:34

慢性貧血又腹痛 可能有幽門桿菌感染

2019-09-10 11:32

增加94.1萬幸運兒！「統一發票」6獎200元新增一組

2019-09-10 11:31
看更多

熱門文章

好市多6元神物「半熟麵包」 行家曝超罪惡吃法

2019-09-09 20:35

女自備餐盒裝好市多洋蔥…環保？貪便宜？ 千人戰翻

2019-09-10 12:28

影／琵琶颱風最快明天生成 東部中秋賞月恐無望

2019-09-09 18:09

迪麗熱巴哪有這麼醜？網哭：換攝影！

2019-09-10 11:34

鋪上滿滿臭豆腐！ 必勝客全新「黃金臭豆腐比薩」濃郁來襲

2019-09-10 12:30

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

赴日旅客注意！日本機場從13日起加強安檢

2019-09-09 20:50

華航飛機引擎遭鳥擊 兩百旅客滯留新加坡明返台

2019-09-09 20:04

準備會考喝10次能量飲 國中生：這不用跟爸媽報備吧？

2019-09-09 23:16

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

能量飲料高糖高咖啡因 喝多恐損兒少智力發展

2019-09-10 00:05

麥當勞薯餅怎麼吃最絕配？ 網曝隱藏版吃法被讚爆

2019-09-09 21:52

每日星座運勢／射手焦灼事出現轉折　桃花強事業佳

2019-09-10 00:00

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

中橫復建有譜 交通部專家踏勘如無強災6年後逐步恢復

2019-09-09 23:35

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

侯佩岑甩媽味出征紐約時尚周 性感黑蕾絲洋裝造型現身Tory Burch大秀

2019-09-09 18:53

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

5件事情看出女人有沒有氣質 關鍵不在長相而在「高情商」

2019-09-09 19:35

星宇航空2020年1月底開航 澳門、檳城、峴港3航點齊發

2019-09-09 19:17

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00

財神爺來敲門！「威力彩」號碼出爐 頭獎上看3.4億

2019-09-09 21:24

你有手機成癮嗎？ 4招幫你擺脫

2019-09-10 01:18

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

日本超夯的「Hello Kitty杯套」來囉！全家便利商店11日起推銅板價加價購

2019-09-10 15:25

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

大胃王挑戰賽 正妹邵阿咩999秒狂吃4份套餐奪冠

2019-09-09 19:59

饗賓17歲生日！饗食天堂線上餐券89折起、果然匯平日588元起

2019-09-09 18:52

銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

愛心湧入失智咖啡坊 預約爆滿

2019-09-10 01:18

鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50

健康你我他／沒打肺炎疫苗 同事感冒就走了

2019-09-10 01:18

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top