家長注意 夏季流感疫情升溫 校園群聚增加

2019-09-10 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內流感近期呈緩升趨勢，各級學校陸續開學，流感病毒容易透過人際交流傳播，校園群聚感染增加。疾管署，呼籲民眾落實手部衛生及咳嗽禮節，降低感染風險。今年度公費流感疫苗將於11月15日後分批開放接種，請民眾依開打時程儘速接種，在流感高峰期前獲得保護力。

疾管署監測資料顯示，上周國內類流感門急診總就診達78507人次，較前一周上升 4.6%，國內近4周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，呈緩升趨勢；開學至今已一周，上周校園流感群聚案件逐漸上升，共計12起，分別為國小5起、國中4起及幼兒園3起。

疾管署副署長羅一鈞指出，由於108年度世界衛生組織(WHO)延後公布本流感季北半球流感疫苗選株決定，連帶造成全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後。國內今年雖然受此影響，導致公費流感疫苗延後開打，但目前觀察夏季流感仍在持續，可推測冬季流感疫情也將較往年延後開始。

羅一鈞再次呼籲，目前公費流感疫苗規畫分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。符合公費接種對象民眾依接種時程儘速完成疫苗接種，即可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力。

但羅一鈞提醒，今年夏季流感流行A型H1N1，依照往年流感流行習性，冬季流感主要流行型別會與夏季疫情相異，研判今年冬季流感恐以同為A型的H3N2或B型流感為主。

針對未具公費接種資格民眾，羅一鈞說，食藥署預估在10月後會進口10萬劑自費四價流感疫苗，鼓勵一般民眾可自費接種一劑流感疫苗，保護自己及家人，也共同協助流感防疫。

疾管署籲，平時應落實衛生好習慣，如肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息等防疫措施，也能有效預防流感。如有類流感症狀，出入公共場所應配戴口罩，有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並在家休息至痊癒，以降低流感病毒傳播風險。