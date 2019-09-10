影╱20%鴨遭「塞籠虐養」 動保團體籲訂鴨隻友善生產規範

2019-09-10 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣鴨蛋一年有17億產值，政府更自豪台灣國寶「褐色菜鴨」產蛋率世界第一。台灣動物社會研究會今天公布調查，台灣一年養216萬隻鴨子，其中有15％至20%的鴨遭到「塞籠虐養」，腳蹼終生無法接觸水源導致乾裂出血，每天只能在狹小的籠子跳動，呼籲立即訂定「鴨隻友善生產規範」。

台灣動社表示，每個養鴨的格子籠只有A4紙張大小的空間，2到3隻被塞入籠中，非常需要水浴、理毛的牠們，完全無法接觸到開放水源，腳蹼只能終日踩踏、摩擦在乾鏽的籠底，導致過度乾裂滲出血來。在蠅蟲盤據、糞尿堆積的惡劣環境中，不斷在狹小的籠裡焦躁跳動。

台灣動社說，終日的痛苦緊迫導致蛋鴨出現異常搖頭、渴望理毛整羽的刻板行為，羽毛結塊、汙穢，處處可見紅腫傷口，在基本生理需求被剝奪，身心崩潰的狀態產下「血腥鴨蛋」。這種違反動物天性的飼養方式，對水禽來說，是慢性折磨與殘忍酷刑。

台灣動社說，台灣鴨蛋近年因技術改良、拓展外銷等努力，產業成長小有成果，更不應與全球重視動物福利的趨勢背道而馳。國際與台灣社會正逐漸淘汰不人道的蛋雞「格子籠」飼養，農委會深知全球「廢籠」趨勢，也早在2014年就公布「雞蛋友善生產系統定義及指南」，但對於蛋鴨飼養，卻放任少數業者採取如此落伍、殘忍的方式對待政府引以為傲的「國寶」褐色菜鴨。