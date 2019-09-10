一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08 聯合新聞網 綜合報導



目前一蘭拉麵僅在台北開設2家店。圖／本報系資料照 分享 facebook 以「天然豚骨湯拉麵」為主打的一蘭拉麵在全球有80多間分店，於2017年6月來台開首店，沒想到ㄧ年後在離本店僅300公尺處又開了別館，也是24小時營業，任何時段都可看見用餐人潮，不禁讓人好奇生意好的原因？對此，PwC普華國際不動產總經理田揚名便指出，一蘭這樣的設點是為了抓住現代夜貓族、年輕人。

日本知名拉麵店家一蘭拉麵深受外國觀光客喜愛，來台展店後也造成排隊熱潮，一蘭拉麵最大的特色在於，顧客可以根據喜好選擇湯頭濃淡和麵條軟硬，加上「味集中座位」，食客們可以不受干擾的專注品嘗。台灣兩間店於用餐時段經常都需要排隊候位。

為何兩間店並未因距離太近而影響業績？田揚名向《三立新聞》分析，從前年輕人及夜貓族都聚集在東區，但隨著信義區的夜店匯集，許多剛從夜店狂歡完的年輕人會覓食，因此深夜飲食的商機便跟著出現；另外，由於一蘭拉麵的用餐是一格一格規劃，每個座位都有窗簾，用餐除了便捷之外，隱密性相當高，即使一個人覺得肚子餓想用餐，也不會尷尬。

許多網友吃完一蘭拉麵後，會在Google評論區留言，「吃起來還不錯，但和日本比似缺少一個味道⋯若要排隊半小時以上不會去吃」、「好吃，但排隊排了1個多小時」、「好吃，跟日本的基本上差不多」、「這是第二次來吃台灣的一蘭拉麵，中午來吃還是要排個50多分鐘，味道跟在日本吃到的幾乎一樣」、「凌晨四點再排了一個小時特別好吃」。