腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



目前是腸病毒流行高峰期間，疫情持續升溫，上周單周門急診就診已來到1萬9千多人次，創下五年同期新高。同時，疾管署今公布，國內新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，籲家長留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應落實生病不上課，防範幼童交叉感染而造成疫情流行。

腸病毒疫情已上升近四周，疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計19254人次，較前一周上升4%，高於近5年同期，社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動。開學至今已一周，目前全台因腸病毒停課中的班級數共118個，其中以幼兒園111班居冠，其次為托育中心、國小分別為4班及3班。

目前雖疫情持續上升、處流行高峰期，但幅度已低於前2周，但疾管署副署長羅一鈞提醒，仍不可掉以輕心，預估整個9月都會是流行高峰，尤其中部疫情明顯。中秋連假即將到來，民眾南來北往頻繁，籲成人、幼童都需注重手部衛生，教導幼兒落實正確勤洗手，降低感染風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名重症個案為中部8個月女嬰及中部4歲男童，女嬰陸續有發燒、流鼻水、紅疹、右手無力、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀；男童則有發燒、口腔潰瘍及腹痛、嘔吐、食慾不佳及肌抽躍等情形，皆因症狀持續就醫收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症，男童目前仍住院治療中，女嬰已出院。

今年累計303例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。今年累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，占27例；腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，其餘克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型則各1例。