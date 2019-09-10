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今年累計303例腸病毒71型個案 高於過去三年同期

2019-09-10 14:33聯合報 記者簡浩正╱即時報導

腸病毒因開學季，仍處高峰期。衛福部疾病管制署今公布國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例，為住台中8個月大女嬰及中部4歲男童，陸續出現發燒、紅疹、口腔潰瘍、食欲不佳及肌抽躍等情形。經檢驗後確認為腸病毒71型併發重症，女嬰已出院。

羅一鈞說，兩名重症個案皆住台中，女嬰與男童發病日分別為8月19日及24日，女嬰出現發燒、紅疹、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀，男童則有發燒、口腔潰瘍、嘔吐、食欲不佳及肌抽躍等情形；兩個案皆因症狀持續而住院，經檢驗確認為腸病毒71型併重症，經治療後兩人病況穩定，男童住院治療中，女嬰已出院。

據疾管署監測資料顯示，上周9月1日至7日，國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一周略升4%，也高於近五年同期，研判因開學季使疫情處流行高峰期；今年已累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型27例為多。而今年也累計303例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

羅一鈞說，目前統計已有118個班級停課，其中幼兒園就有111班，可見腸病毒疫情在幼兒園較為嚴重；他並提醒本周為中秋節，民眾南來北往須留意小孩變化，如出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應趕緊就醫檢查。

國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例。疾管署提醒，本周為中秋節，民眾南來北往...
國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例。疾管署提醒，本周為中秋節，民眾南來北往須留意小孩變化，如出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應趕緊就醫檢查。 圖／聯合報系資料照片
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腸病毒
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