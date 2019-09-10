今年累計303例腸病毒71型個案 高於過去三年同期

2019-09-10 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



腸病毒因開學季，仍處高峰期。衛福部疾病管制署今公布國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例，為住台中8個月大女嬰及中部4歲男童，陸續出現發燒、紅疹、口腔潰瘍、食欲不佳及肌抽躍等情形。經檢驗後確認為腸病毒71型併發重症，女嬰已出院。

羅一鈞說，兩名重症個案皆住台中，女嬰與男童發病日分別為8月19日及24日，女嬰出現發燒、紅疹、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀，男童則有發燒、口腔潰瘍、嘔吐、食欲不佳及肌抽躍等情形；兩個案皆因症狀持續而住院，經檢驗確認為腸病毒71型併重症，經治療後兩人病況穩定，男童住院治療中，女嬰已出院。

據疾管署監測資料顯示，上周9月1日至7日，國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一周略升4%，也高於近五年同期，研判因開學季使疫情處流行高峰期；今年已累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型27例為多。而今年也累計303例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。