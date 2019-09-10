他19歲參加世界名廚錦標賽 奪下4項金牌

2019-09-10 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣大德工商餐飲科19歲的3年級生許為清，上個月到馬來西亞參加「2019第四屆世界名廚錦標賽」的4項競賽，從200多位來自世界各國、不分年齡選手脫穎而出，4項比賽全壘打，一口氣奪下4面金牌。

許為清在果雕、麵塑與靜態熱烹三項拿下特金牌（滿分），動態熱烹也勇奪金牌（90到99分），麵塑更是他第一次參賽，就奪得獎項。

為清自幼以來，母親經常烹飪、做小點心，也會到烹飪教室學烘焙、考廚藝相關證照，他也從國小開始跟著媽媽到處跑，耳濡目染之下喜歡上餐飲，因此選讀餐飲科，高一開始學果雕、餐飲和烘焙。

平時活潑好動的他，一拿起雕刻刀或廚具，就變得專注沉穩，全心投入其中；「喜歡就是要學。」許為清說，他對自己所有作品要求嚴苛，為讓自己精進，每天都會請媽媽買紅蘿蔔給他練果雕，迄今3年不間斷。

為清表示，他曾練習到太累想放棄，但父親不斷鼓勵，以及時時刻刻支持他的強大後盾母親，總是從旁協助，也經常陪他比賽，讓他無後顧之憂專注賽事。

他說，每次比賽都傾盡全力，以奪下獎項不辜負眾人期待為目標，這次讓他感到挑戰最大的是麵塑，因為是他首次參賽，賽前2個多月每天至少做滿12小時。

暑假期間更是每天早上10起床，一路揉麵團、塑形直到晚上10、11點，休息一個小時，再繼續做到隔天早上5點多才罷休，麵團結合玉米粉、麵粉、乳化劑等素材，揉麵團時得隨時注意是否硬化，讓他覺得困難度高。

副校長張錫輝說，為清的麵塑創作關公像，不僅臉部表情、鬍鬚、衣服皺摺精細，細緻到衣服格紋、線條與刀柄都經巧思捏塑，栩栩如生的作品在比賽中獲得滿分，拿下特金獎實至名歸。