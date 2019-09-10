女子自體脂肪豐頰感染 臉組織被吃掉凹陷復原難

2019-09-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



49歲女子半年多前到醫美診所進行自體脂肪豐頰手術，結果卻感染到治療困難的分枝桿菌，花了半年時間總算控制住，但是臉上卻留下難看的凹陷疤痕，牙齒也因為治療變黄，讓她悔不當初。

台南市郭綜合感染內科主任鍾志桓表示，類似的案例越來越多，包括像是注射玻尿酸等， 都可能因為相關的器具消毒不全，或者是肉毒桿菌多人使用，彼此間展產生交互感染，要特別注意。

這名女子過去並沒有特別的疾病，因為愛美所以到醫美診所就診，醫師建議她可以用自體的脂肪注射在臉頰，達到豐頰的效果。

她在手術後大約1個月，雙頰開始出現結節性的皮疹，之後 小水泡破掉出現分泌物，到醫美診所就診多次，並使用抗生素，但是效果不佳，後來轉到郭綜合感染科。

經感染科會同整形外科，進行清瘡、切片，確定感染到化膿性分枝桿菌，使用特殊的抗生素治療6個月之後傷口才復原。

但是因為皮膚化膿嚴重、組織被吃掉，臉頰不僅有疤痕，而且凹陷嚴重，同時因為使用四環黴素，牙齒變黃也沒辦法恢復，她氣得向醫美診所求償中。

醫師還表示，由於組織裡面的血管已經遭到破壞，未來即使再整形美容，也很難恢復原來的樣子。