長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



有人長期腰背，痛到睡不著，得靠止痛藥才能入睡，甚至做了核磁共振檢查都查不出原因，彰化秀傳醫院名譽院長李佩淵說，秀傳引進動態負重磁振造影(MRI)，可直立負重姿勢下進行檢查，檢查結果能更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等病灶，長期查不出的腰背痛終於有解。

彰化秀傳醫院今天舉行動態負重磁振造影檢查儀(MRI)揭牌啟用典禮，這部儀器是秀傳醫療體系總裁黃明和前年到北美放射學會博覽會RSNA參訪時，發現義大利品牌ESAOTE G-scan brio MRI有革命性進展，突破了傳統封閉磁體設計且有助於盲點診斷，所以引進台灣，以利醫師確定診斷，造福病患。

彰化秀傳醫院脊椎骨科主任胡名賢說，不少病患長期腰背痛，到醫院檢查卻查不出原因，以往曾經有病患腰背痛到睡不著，甚至得靠吃止痛消炎藥，因長期睡眠不足，甚至一天只能睡3、4小時，還懷疑是精神方面問題，後來找出腰背痛的原因治療，才改善睡眠品質。

久坐的上班族常有腰背酸痛情形，彰化市59歲林先生在銀行工作，下背部疼痛四處求診，也做了各項檢查，包括傳統平躺的磁振造影(MRI，核磁共振)檢查，卻未檢查出嚴重異常，一直很苦惱腰背痛問題，日前到彰化秀傳醫院接受動態負重磁振造影(MRI)腰椎檢查，結果直立負重姿態相較於平躺檢查影像更明顯呈現出病灶，終於查出林先生的疼痛和椎間盤突出有關。

李佩淵表示，MRI檢查儀非常普及，台灣各層級醫院大多有，但機型都是傳統封閉式磁體及水平固定式檢查床，當病人平躺放鬆姿式下檢查，與日常站立姿式解剖變化有所差異，往往會有診斷盲點；動態負重MRI檢查患者可站立受檢，於直立負重姿勢下進行檢查，更能更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等病灶。

彰化秀傳院長楊基滐說，動態負重MRI是較低磁場的開放式磁體，病患不必在密閉空間檢查，有別於高磁場MRI必須有大機房空間與密閉的桶型構造，對於部分有幽閉恐懼的患者是一大福音，且較低磁場強度對於醫療風險也大幅降低。

今天現場有一位從事科技業的60歲的傅先生，因常緊盯電腦螢幕，長期下來頸椎痠痛、肩膀及手臂麻痛，經動態負重 MRI頸椎檢查，直立負重姿態下清楚檢查出是中度頸椎椎間盤突出。