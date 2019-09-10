親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手：我真的好愛台灣！

亂鬥到脫歐：強生首相6連敗，英國最後的關鍵51天？

這家人從緬甸旅遊回來 父染登革熱、其他三人染屈公病

2019-09-10 14:15聯合報 記者簡浩正╱即時報導

屈公病今出現今年首起家庭群聚案例。衛福部疾病管制署今公布新增一起緬甸境外移入屈公病家庭群聚，為居住北部之一家四口至緬甸探親及旅遊，9月初回國時，父親在機場檢疫站快篩出登革熱、妻子與兩位女兒則確診屈公病。

疾管署表示，此為今年首起屈公病家庭群聚案例，衛生單位已完成個案住家環境孳生源清除及查核，近日將安排噴藥事宜。另外，由於今年屈公病境外移入個案多為緬甸，呼籲民眾中秋至緬甸旅遊或商務活動時，應做好各項防蚊措施，返國後如出現疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史。

疾管署副署長羅一鈞表示，該起家庭群聚案，為居住於北部之一家人，今年6月至緬甸‭的‬瓦城、仰光‭等區‬探親並旅遊，9月初返國時，50多歲的父親‭‬在機場檢疫站因發燒遭攔檢且登革熱快篩陽性，就醫後確診為境外移入登革熱。

羅一鈞說，其同行家人當下雖無症狀，但經追蹤採檢後，30多歲的妻子‭‬及4歲、6歲女兒皆確診屈公病，依檢驗結果研判三人均於緬甸感染。衛生單位已完成其住家環境孳生源清除及查核，並將於近日安排噴藥事宜。

疾管署表示，今‭‬年截至9月9日，我國已有69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市（‬中和區4例、土城區1例‭）；另境外移入病例64例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸44例最多，其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家，以緬甸為主。

羅一鈞說，屈公病與登革熱感染源皆為埃及斑蚊與白線斑紋，由於境外移入病例多為緬甸、埃及斑蚊為主，且今年緬疫情快速升高，疾管署已將該國屈公病旅遊疫情建議列為第二級警示‭（‬Alert‭）‬，提醒民眾近期以及中秋節赴當地務必做好防蚊措施；同時也建議65歲以上、三高等慢性病患為屈公病重症高危險群，近期如非必要，暫勿前往緬甸。

另外，疾管署今也公布國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例，為住在台中的8個月女嬰及中部4歲男童，陸續出現發燒、紅疹、口腔潰瘍、食慾不佳及肌抽躍等情形。經檢驗後確認為腸病毒71型併發重症，所幸治療後兩人病況穩定，男童目前住院治療中，女嬰已出院。

羅一鈞說，經疾管署監測資料顯示，上週9月1日至7日，國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一週略升4%，也高於近五年同期，研判因開學季使疫情處流行高峰期。並提醒本周為中秋，民眾南來北往須留意小孩變化，如出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應趕緊就醫檢查。

今‭‬年截至9月9日，我國已有69例屈公病病例，圖為白線斑蚊。 圖／聯合報系資...
今‭‬年截至9月9日，我國已有69例屈公病病例，圖為白線斑蚊。 圖／聯合報系資料照片
分享

緬甸屈公病登革熱
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

演奏出好聲音的秘密 用心去練用耳朵聽

2019-09-10 13:25

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:27

鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50

鐵道局施工出包致台鐵列車延誤 專家提三點建議

2019-09-10 11:35

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

家裡窮到爆炸…小孩聯絡簿怨「沒坐過高鐵、沒到過101」 意外掀網友論戰

2019-09-10 12:00

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:59

今年累計303例腸病毒71型個案 高於過去三年同期

2019-09-10 14:33

他19歲參加世界名廚錦標賽 奪下4項金牌

2019-09-10 14:31

女子自體脂肪豐頰感染 臉組織被吃掉凹陷復原難

2019-09-10 14:29

海大研發草本生物活性碳 有望抑制超級細菌

2019-09-10 14:27

長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25

發票六獎多一組 中獎機會增94.1萬個

2019-09-10 14:20

同婚公投傷害非異性戀者心理健康 本土研究首證實

2019-09-10 14:12

含金屬假牙有過敏致癌風險 金屬價暴漲全瓷假牙成新寵

2019-09-10 13:58

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

網購商機夯！實體店面衰退 單坪跌破300萬大關

2019-09-10 13:04

U值媒／台灣也能拍出好的運動電影！

2019-09-10 12:38

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

腸病毒竄升到近年高峰 全台以台中病例最多

2019-09-10 12:23

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

15-24歲自殺通報增近4個百分點 心理衛生中心擬擴大

2019-09-10 12:05

記錄祭孔樂生紀錄片 許書豪分享音樂心得

2019-09-10 11:34

台鐵彰化路段9/21施工 八列次停駛及截短行駛

2019-09-10 11:34

慢性貧血又腹痛 可能有幽門桿菌感染

2019-09-10 11:32

增加94.1萬幸運兒！「統一發票」6獎200元新增一組

2019-09-10 11:31

試管嬰兒之父「畢業」 曾啟瑞：將短暫休息後再出發

2019-09-10 11:31

小確幸只有2期 9-12月期發票加開一組200元獎

2019-09-10 11:30

石虎怎麼保育才有效 官田水雉告訴你

2019-09-10 11:25

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

鐵道局施工不慎讓台鐵揹黑鍋 交通部月底前開會檢討

2019-09-10 11:19

北市抽查207件露營烤肉防蚊商品 27件標示不合格

2019-09-10 10:46

國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05

屏東台東大雨特報 氣象局提醒留意雷擊強陣風

2019-09-10 10:05

聯合新聞網歡慶20周年 多重豪禮大FUN送！

2019-09-10 10:00

各地多雲到晴 山區注意午後雷陣雨

2019-09-10 09:40

登台三個月 亞馬遜翻轉三大電子書生態圈

2019-09-10 09:11

電子書是紙本書附屬品？亞馬遜登台教會我們的事

2019-09-10 09:11

健康你我他／沒打肺炎疫苗 同事感冒就走了

2019-09-10 01:18
看更多

熱門文章

影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲挺Longchamp大秀 新款定番迷你折疊包最吸睛

2019-09-09 16:42

好市多6元神物「半熟麵包」 行家曝超罪惡吃法

2019-09-09 20:35

軍公教限定網購平台！全新「斑馬福利網」即日上市

2019-09-09 17:14

嬌生急收隱形眼鏡 這六款批號產品別再戴

2019-09-09 17:09

好命媳婦嫁15年都婆婆煮 她首下廚一桌好菜驚呆網友

2019-09-09 16:47

影／琵琶颱風最快明天生成 東部中秋賞月恐無望

2019-09-09 18:09

女自備餐盒裝好市多洋蔥…環保？貪便宜？ 千人戰翻

2019-09-10 12:28

每間限量200份！ 麥當勞薯餅限時買一送一

2019-09-09 15:56

選前利多？ 農委會研擬農民退休領老農津貼及國民年金

2019-09-09 16:40

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

赴日旅客注意！日本機場從13日起加強安檢

2019-09-09 20:50

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

華航飛機引擎遭鳥擊 兩百旅客滯留新加坡明返台

2019-09-09 20:04

準備會考喝10次能量飲 國中生：這不用跟爸媽報備吧？

2019-09-09 23:16

能量飲料高糖高咖啡因 喝多恐損兒少智力發展

2019-09-10 00:05

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

麥當勞薯餅怎麼吃最絕配？ 網曝隱藏版吃法被讚爆

2019-09-09 21:52

每日星座運勢／射手焦灼事出現轉折　桃花強事業佳

2019-09-10 00:00

迪麗熱巴哪有這麼醜？網哭：換攝影！

2019-09-10 11:34

中橫復建有譜 交通部專家踏勘如無強災6年後逐步恢復

2019-09-09 23:35

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

侯佩岑甩媽味出征紐約時尚周 性感黑蕾絲洋裝造型現身Tory Burch大秀

2019-09-09 18:53

5件事情看出女人有沒有氣質 關鍵不在長相而在「高情商」

2019-09-09 19:35

鋪上滿滿臭豆腐！ 必勝客全新「黃金臭豆腐比薩」濃郁來襲

2019-09-10 12:30

影／澳洲日常！窗外蟒蛇吞喜鵲 遊客嚇到吃手手

2019-09-09 17:52

星宇航空2020年1月底開航 澳門、檳城、峴港3航點齊發

2019-09-09 19:17

秋天防曬跟夏天不一樣！做好3點防曬改變、秋天才是變白的最佳時機

2019-09-09 17:11

整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31

財神爺來敲門！「威力彩」號碼出爐 頭獎上看3.4億

2019-09-09 21:24

麻疹再添一例 傳染期間去過六間北市餐廳

2019-09-09 16:52

你有手機成癮嗎？ 4招幫你擺脫

2019-09-10 01:18

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00

政治干預？公視董監事改選難產 鄭麗君：放下政黨考量

2019-09-09 16:42

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

天仁喫茶趣「913茶王」系列優惠 第2杯半價只到9/13

2019-09-09 16:51

饗賓17歲生日！饗食天堂線上餐券89折起、果然匯平日588元起

2019-09-09 18:52

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46

愛心湧入失智咖啡坊 預約爆滿

2019-09-10 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top