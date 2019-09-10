這家人從緬甸旅遊回來 父染登革熱、其他三人染屈公病

2019-09-10 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



屈公病今出現今年首起家庭群聚案例。衛福部疾病管制署今公布新增一起緬甸境外移入屈公病家庭群聚，為居住北部之一家四口至緬甸探親及旅遊，9月初回國時，父親在機場檢疫站快篩出登革熱、妻子與兩位女兒則確診屈公病。

疾管署表示，此為今年首起屈公病家庭群聚案例，衛生單位已完成個案住家環境孳生源清除及查核，近日將安排噴藥事宜。另外，由於今年屈公病境外移入個案多為緬甸，呼籲民眾中秋至緬甸旅遊或商務活動時，應做好各項防蚊措施，返國後如出現疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史。

疾管署副署長羅一鈞表示，該起家庭群聚案，為居住於北部之一家人，今年6月至緬甸‭的‬瓦城、仰光‭等區‬探親並旅遊，9月初返國時，50多歲的父親‭‬在機場檢疫站因發燒遭攔檢且登革熱快篩陽性，就醫後確診為境外移入登革熱。

羅一鈞說，其同行家人當下雖無症狀，但經追蹤採檢後，30多歲的妻子‭‬及4歲、6歲女兒皆確診屈公病，依檢驗結果研判三人均於緬甸感染。衛生單位已完成其住家環境孳生源清除及查核，並將於近日安排噴藥事宜。

疾管署表示，今‭‬年截至9月9日，我國已有69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市（‬中和區4例、土城區1例‭）；另境外移入病例64例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸44例最多，其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家，以緬甸為主。

羅一鈞說，屈公病與登革熱感染源皆為埃及斑蚊與白線斑紋，由於境外移入病例多為緬甸、埃及斑蚊為主，且今年緬疫情快速升高，疾管署已將該國屈公病旅遊疫情建議列為第二級警示‭（‬Alert‭）‬，提醒民眾近期以及中秋節赴當地務必做好防蚊措施；同時也建議65歲以上、三高等慢性病患為屈公病重症高危險群，近期如非必要，暫勿前往緬甸。

另外，疾管署今也公布國內新增兩例腸病毒71型感染併發重症病例，為住在台中的8個月女嬰及中部4歲男童，陸續出現發燒、紅疹、口腔潰瘍、食慾不佳及肌抽躍等情形。經檢驗後確認為腸病毒71型併發重症，所幸治療後兩人病況穩定，男童目前住院治療中，女嬰已出院。