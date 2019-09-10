紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



台灣彩券公司新上市刮刮樂「1000萬大富翁」，第一個頭獎出現在桃園市八德區「金歡喜彩券行」，今日台彩總經理蔡國基親赴投注站道賀，另準備100張大樂透彩券分送給現場民眾，投注站老闆更表示，在顧客刮中頭獎前有一隻紅貴賓在櫃檯前大了黃金，果真當天晚上就開出頭獎，令店內其他顧客直呼「怎麼這麼好運」。

投注站老闆陳寶蘭表示，中頭獎的顧客是名不到30歲的男性常客，約一個禮拜會來消費一次，日前男常客到店內，看中「1000萬大富翁」認為其中獎率和頭獎金額都很高，於是隨機挑一張可惜沒中獎，隨後再請店員挑一張試手氣，刮開經店員核對後發現中獎金額竟高達1000萬，店內顧客紛紛直呼「真的是太幸運了」。

男常客趕緊將好消息告訴女友，兩人約好要找時間一同去日本旅遊，更大方的包了3萬6千元的紅包給投注站，其餘的獎金打算要存起來。陳寶藍表示，在這名男常客來購買刮刮樂之前，發生了一件令人驚奇的事情，一名女常客帶了一隻名為Abby的紅貴賓到店內，豈料Abby竟在櫃檯前大了一坨黃金，當晚店內就開出頭獎，她驚呼道「這種事從來沒有發生過」。