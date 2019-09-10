腸病毒竄升到近年高峰 全台以台中病例最多

2019-09-10 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年腸病毒是近年的高峰，特別是目前開學，腸病毒原本在暑假期間病例減少，開學之後又出現高峰，防疫單位提醒家長要特別注意孩子狀況。

以台南為例，前年全年的急、門診病歷將近3萬例，去年3萬1960例，但是今年在目前才九月初病例就已經達到2萬9016例， 而且疫情高峰才剛開始。

台南市衛生局上午召開記者會提醒大家注意，表示對付腸病毒最好的方法就是多洗手、還有消毒，在前往幼兒園、學校稽查時發現，有些單位會早上泡了漂白水之後，一直用到下午，因為其中的氯會揮發，到下午時濃度已經不夠，所以提醒大家，要「現泡現用」，才能達到殺死腸病毒的效果。

而從疾管署的來看，台南市目前的疫情還不是六都當中最嚴重的，今年以來六都急門診的就診人數，目前最多的是台中市，其次是新北、高雄，台南市排第4。

台南市到目前為止已經有3個重症病例，其中兩例是發生在上個月月底，可以看出目前正值疫情高峰，而全台累積到目前有34個重症病例，其中以腸病毒71型25例佔最多。

衛生局表示，由於腸病毒容易在幼童之間相互傳染，所以暑假期間病例就會比較少，每年的疫情高峰分別是4到6月，及開學之後的9月， 而在開學後台南市已有23班停課，都是有兩個以上的病童被驗出腸病毒後，依規定停課。