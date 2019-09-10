台南婦對金屬成分過敏 裝假牙後牙齦潰瘍

2019-09-10 12:57 中央社 台南10日電



台南市一名婦女在右下顎裝上假牙後不久，發現鄰近假牙的牙齦出現廣泛性潰瘍。醫師檢查後發現病人對原假牙中的金屬成分過敏，換上全瓷假牙後，牙齦恢復健康，潰瘍未再復發。

奇美醫學中心牙醫部主治醫師鄭智文今天在院內衛教宣導會中指出，這名患者於民國104年完成右下顎後牙區金屬燒附陶瓷假牙裝設，幾個月後發現鄰近假牙的牙齦出現廣泛性潰瘍，一直無法治癒。

鄭智文說，病人接受過敏原測試後，發現她對金、鉻、鎳等金屬有過敏反應。此類金屬為金屬燒附陶瓷假牙常用的合金成分，在把病人原有的假牙移除，並換上全瓷假牙後，問題徹底解決，潰瘍沒有再復發的跡象。

鄭智文表示，使用全金屬假牙或金屬燒附陶瓷假牙，除可能有過敏問題，還容易因較差的金屬成分被腐蝕後，造成牙齒與牙齦染色的現象，有些人在假牙與牙齦鄰接處會有明顯的黑影暗沉，因美觀受影響而不敢開懷大笑，對生活造成影響。

他說，以往民眾會認為全瓷假牙的價格太高，並擔心強度問題。但近年貴金屬價格上漲，金屬假牙優勢已不存在；加上氧化鋯材質的問世，使瓷假牙的強度已接近金屬，抗斷裂能力甚至比傳統的金屬燒附陶瓷假牙更好。

鄭智文指出，牙科治療已進入數位化發展時代，多數瓷假牙可配合數位化製程，提供病人更省時、準確的治療。相較於仍需以鑄造方式製作的金屬材質，全瓷假牙在使用上的優勢會更顯著。