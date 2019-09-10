中秋吃柚子 營養師建議部分疾病患者要注意

2019-09-10 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



柚子是中秋送禮常見水果，更是應景水果，營養師提醒，柚子含醣量也不少，切勿一次吃過量；尤其患有糖尿病、腎臟病、高血壓、高血脂或其他疾病患者，每天要注意吃柚子的量，避免出現身體不適情形。

童綜合醫院營養治療科蔡佩娟營養師表示，一份柚子富含57.8毫克維生素C ，是檸檬的1.5倍，有助於抗氧化、提升皮膚美白力，並且含纖維1.3公克，可幫助消化、改善便秘並可降低血中膽固醇。 衛生福利部建議國人每天的膳食纖維攝取量為25至35g，但根據台灣癌症基金會統計九成以上國人膳食纖維攝取不足，平均每天僅攝取約14公克，還不到建議量的2/3，所以在中秋佳節烤肉時，搭配適量柚子可以增加膳食纖維的攝取。

柚子有優點，但仍不可過量食用，營養師蔡佩娟說，柚子屬於水果類，4瓣 (165g) 去皮去籽的麻豆文旦，有60大卡的熱量，15公克醣量，吃過量仍會導致血糖的飆高，建議一天最好不要超過半顆。