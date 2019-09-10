陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



陸客不來，選前利多，秋冬遊補助可能再擴充。中華民國觀光導遊協會日前向交通部請願，受到陸客寒冬影響，許多導遊失去工作，家庭生計受困，希望可以納入秋冬遊補助的解決方案中，對此，交通部長林佳龍已經請觀光局研議，觀光局研議中，可能再納入補助協助方案。

中華民國觀光導遊協會向交通部請願表示，導遊是觀光產業的第一線，也是觀光產業的勞工階級，因觀光產業是不可外移的產業，導遊是負責接待或引導的服務人員，目前導遊人數高達4萬2546人，華語導遊人數為3萬2587人，目前就業約1萬5000名，因來台旅客減少，使得多數華語導遊失去工作，家庭生計受困。

導遊協會向交通部指出，交通部推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，對旅行社、遊覽車、餐廳、飯店、購物店有所幫助，但對導遊人員卻沒有絲毫幫助，因此請擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫中，對旅行社要求聘用「華語導遊人員」從事國民旅遊團體導覽解說工作，政府給予旅行社補助款，以解決目前導遊嚴重失業問題。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，若納入秋冬補助方案，預計可以提升2000到4000位華語導遊進入遊程，目前業界正在等待交通部的許可中，只要提出少許經費就可以解決問題。許冠濱說，導遊是第一線人員，也是勞工階級，民進黨號稱是勞工朋友，希望短期之內，就可以讓這些導遊馬上上線。

另外，導遊協會表示，中、長期方面則希望，政府補助輔導導遊人員習得第二語言專長，讓導遊人員，在工作上多一層機會，並且可以發揮所長。