15-24歲自殺通報增近4個百分點 心理衛生中心擬擴大

2019-09-10 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



今日（9月10日）是國際自殺防治日，回顧我國自殺防治情形，每年自殺人數相較十多年前下降，不過值得注意的是，自殺通報人次在上升，去年度逾3.3萬人次，其中25-44歲年齡層為最大宗，占四成二。

衛福部心口司長諶立中表示，自殺通報人次上升一則可能是通報意識增強，一則可能是有情緒困擾的人增加，後者又與社會環境壓力大、家庭結構改變與支持功能式微有關。政府的角色應盡可能建置心理支持資源，未來擬擴大在各鄉鎮建置社區心理衛生中心，提供心理諮商服務與心理課程，也提高精神病人照顧可近性。

全國自殺防治中心統計，過去十年來自殺通報人次上升，自98年的2萬5813人次上升至107年的3萬3207人次，其中25-44歲年齡層為最大宗、占四成二，45-64歲占兩成五，15-24歲占一成九，65歲以上占一成，14歲以下則為百分之2.5。若細看各年齡層過去十年來占率的增減幅度，25-44歲年齡層過去十年降低9個百分點，但其他年齡層均升高，尤以15-24歲增加近4個百分點為最多。

台北市立聯合醫院一般精神科主治醫師詹佳真表示，臨床上看到25-44歲年齡層的情緒困擾病人，以情感上的挫折為主，包括在校人際關係問題、感情問題、家人相處問題等，加上當事人將專注力投注於失落事件，忽略生命中其他重要事物，才萌生出走上絕路的想法。

「將注意力放在挫折，其實是一種慣性思考模式」，詹佳真表示，要跳脫習慣，就需要找一個信任的人聊聊，看看他人如何看待同樣一件事情、是否有不同的觀點與解決之道。這個人不一定要是朋友或家人，也可以是安心專線1925、生命線1995或張老師1980電話那頭的專業工作者。每個難關都是考驗，走過將會更堅強美好。

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