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孝道教育融入新課綱 教部開發孝道補充教材

2019-09-10 11:35聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

108課綱新學期開始上路，孝道教育也融入核心素養。教育部國教署為協助教師教學需求，盤點國小至高中職各學習階段既有教材，將涵蓋孝道思想的篇章編纂成「孝道教育多元補充教材」，提供教師授課運用，其中，國中小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論讓親子互動，盼深化學生對孝道的觀念。

國教署表示，教育學生孝道，首重實踐。「孝道教育多元補充教材」盤點既有教材涵蓋孝道思想的篇章，再進一步匯集各級教師思考教育現場需求編纂而成。其中，國中、國小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論，親子互動，讓孝就像呼吸一般地自然，在與父母相處時，可以展現更親密的交往與融合。

至於高中教材「YOU好的100種方式」，則以「主題式」、「微課程」的型態編寫，涵蓋家庭中食衣住行等生活課題，可提供師生融入新課綱的多元選修、自主學習或班會活動實施，一舉多得。

國教署表示，透過深化課程與教學、培育師資及志工兩個面向，鼓勵各級學校發展孝道相關彈性學習課程模組、多元潛在課程及服務學習課程，達到深化及實踐的目標。

國教署出版國中小及高中職孝道正式教材，透過多元教材分享，教師可在教學上增能，並依功能屬性培訓推廣孝道的企業及學校志工，力求系統化扎根教育，引導學生主動關心家人及長輩，用更有溫度的心來看待周遭人事物，以培養十二年國教的核心素養精神。

國教署指出，孝道是穩定社會的基石，但社會價值與倫理觀念日趨多元，觀念與做法必須與時俱進。這套教材整理現代人表現的孝行，加以討論辨證，不說教、平易近人。希望讓學子從日常生活中體現愛，自然表達尊親敬長之心，進而讓國家社會形成善的循環。

「孝道教育多元補充教材」封面。圖／教育部提供
「孝道教育多元補充教材」封面。圖／教育部提供
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