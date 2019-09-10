孝道教育融入新課綱 教部開發孝道補充教材

2019-09-10 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108課綱新學期開始上路，孝道教育也融入核心素養。教育部國教署為協助教師教學需求，盤點國小至高中職各學習階段既有教材，將涵蓋孝道思想的篇章編纂成「孝道教育多元補充教材」，提供教師授課運用，其中，國中小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論讓親子互動，盼深化學生對孝道的觀念。

國教署表示，教育學生孝道，首重實踐。「孝道教育多元補充教材」盤點既有教材涵蓋孝道思想的篇章，再進一步匯集各級教師思考教育現場需求編纂而成。其中，國中、國小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論，親子互動，讓孝就像呼吸一般地自然，在與父母相處時，可以展現更親密的交往與融合。

至於高中教材「YOU好的100種方式」，則以「主題式」、「微課程」的型態編寫，涵蓋家庭中食衣住行等生活課題，可提供師生融入新課綱的多元選修、自主學習或班會活動實施，一舉多得。

國教署表示，透過深化課程與教學、培育師資及志工兩個面向，鼓勵各級學校發展孝道相關彈性學習課程模組、多元潛在課程及服務學習課程，達到深化及實踐的目標。

國教署出版國中小及高中職孝道正式教材，透過多元教材分享，教師可在教學上增能，並依功能屬性培訓推廣孝道的企業及學校志工，力求系統化扎根教育，引導學生主動關心家人及長輩，用更有溫度的心來看待周遭人事物，以培養十二年國教的核心素養精神。