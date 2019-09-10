鐵道局施工出包致台鐵列車延誤 專家提三點建議

2019-09-10 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



據統計，今年1月到8月已經發生12起因鐵道局施工疏失導致的行車事故，進而使列車延誤。對於外界又將矛頭指向台鐵局問題，不少台鐵第一線人員感到憤怒，甚至諷刺就是因為鐵道局 「球員兼裁判」，身為施工單位同時又是台鐵局的監督單位，才無法真正解決問題。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示， 雖然目前國家運輸安全調查委員會（運安會） 已成立，且運安會可依據運輸事故調查法進行鐵路事故調查，但是由於基礎法規的不完備，導致運安會目前對於台鐵的事故調查仍多有缺漏。

由於運安會的前身是專門調查飛安事故的飛安會，學會認為，民航領域的基礎母法－民用航空法對於航空器相關事故有明確定義，包含航空器失事，航空器重大意外事件，航空器意外事件等三類。

三類定義同時具有風險管理的意義，例如有造成航空器失事之虞的相關事故，即會被定義為需要飛安會調查的飛安事故。但是對於鐵路行車事故，不僅鐵路法無類似定義，現行鐵路行車規則僅定義實際發生事故，沒有定義有高度發生事故風險、卻沒發生事故之情事。

縱使未來事故調查相關條文納入風險因素，仍未如同民航法重視。建議交通部應配合運安會成立，盡速修改鐵路法的事故相關定義，加速提升調查安全。