慢性貧血又腹痛 可能有幽門桿菌感染

2019-09-10 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



很多人都有長期輕微貧血的問題，如果合併有腹脹腹痛，消化不良，吃幾口就不想吃了，要特別注意，或許是胃裡有幽門桿菌在作怪。

書田診所收治一名28歲男性，每年例行健康檢查都發現輕微貧血，但兩三年來一直查不出原因。直到今年因為腹脹、消化不良而做了胃鏡檢查，才發現胃靠近幽門的地方竟有廣泛性的發炎，表面已形成雞皮疙瘩般的結節，而且十二指腸也有潰瘍過的疤痕，進一步檢查確認是幽門桿菌感染。

書田診所肝膽腸胃科醫師康本初表示，隨著衛生環境的進步，台灣感染幽門桿菌的人數有在下降，但仍為數不少，目前統計大約每5人就有1人感染。在感染幽門桿菌的人當中，僅1/5有症狀，而且有些症狀很容易被忽略，像是貧血、體力差，女性通常會以為是生理期的問題。

幽門桿菌怎會引起貧血？康本初說，幽門桿菌感染可能引起多種胃病，包括慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、還有1％可能發展為胃癌。上述胃病可能引起慢性出血，造成血球流失及血球原料吸收不足，導致貧血；其中慢性胃炎和萎縮性胃炎，分別會使食物中的鐵質和維生素B12較難被吸收，使人體缺乏造血原料。