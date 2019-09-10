少子化嚴峻 華梵大學12系減成5系、書法列必修

2019-09-10 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣高教面臨少子化嚴峻挑戰，華梵大學改走「精緻路線」，108學年度起由12個系減成5個系，且全校跨領域選課及模組化課程教學，學生修完所屬科系的必修模組課程，就可至外系自由修讀其他模組課程，預計畢業時可擁有二至三系的專業；華梵更將書法課列為必修課程。

「華梵是所小而美的精緻學府，最適合進行教育創新實驗。」華梵大學校長李天任表示，108學年度起華梵推行全面模組化，每個系不再是以「課」為單位，而是以「課程模組」為單位來開課，一個模組是15至20學分，分為基礎模組和進階模組，讓學生能夠扎實學習到該領域的專業，對於知識領域有整體性的了解。

李天任說，學校鼓勵學生跨領域學習，108學年度首創全校跨領域選課。他說，過去學生到其他系修課，多是「蜻蜓點水式」修個兩至四個學分，只是點綴、無法深入，現在學生若要跨系修課，也必須以課程模組為單位來修，鼓勵學生下定決心好好學習。例如，智慧生活科技學系的學生，如果對於VR有興趣，就可以到攝影與VR設計學系修課程模組。