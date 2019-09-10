少子化嚴峻 華梵大學12系減成5系、書法列必修
台灣高教面臨少子化嚴峻挑戰，華梵大學改走「精緻路線」，108學年度起由12個系減成5個系，且全校跨領域選課及模組化課程教學，學生修完所屬科系的必修模組課程，就可至外系自由修讀其他模組課程，預計畢業時可擁有二至三系的專業；華梵更將書法課列為必修課程。
「華梵是所小而美的精緻學府，最適合進行教育創新實驗。」華梵大學校長李天任表示，108學年度起華梵推行全面模組化，每個系不再是以「課」為單位，而是以「課程模組」為單位來開課，一個模組是15至20學分，分為基礎模組和進階模組，讓學生能夠扎實學習到該領域的專業，對於知識領域有整體性的了解。
李天任說，學校鼓勵學生跨領域學習，108學年度首創全校跨領域選課。他說，過去學生到其他系修課，多是「蜻蜓點水式」修個兩至四個學分，只是點綴、無法深入，現在學生若要跨系修課，也必須以課程模組為單位來修，鼓勵學生下定決心好好學習。例如，智慧生活科技學系的學生，如果對於VR有興趣，就可以到攝影與VR設計學系修課程模組。
李天任表示，現在大學的學生越來越少，老師對於學生的學習，可以給予更多的指導。108學年度起，華梵提升了中文和英文的學分，由原本是各4學分，增加到各十學分。英文是規畫「客製化學習路徑」，依據學生的程度學習適合的課程，例如寫作或發音等等；中文課則是要求必修兩學分的書法課，以及書信與企畫書的寫作方式，以提升學生的寫作能力。
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