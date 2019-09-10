試管嬰兒之父「畢業」 曾啟瑞：將短暫休息後再出發

2019-09-10 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



1985年創造台灣第一例試管嬰兒誕生，被稱為台灣不孕症權威、試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞，行醫30多年來堅持生殖醫學職志，助無數求子未果的夫妻透過試管成功懷胎。

任職北醫生殖醫學中心主任20多年的他，在上周四看完最後一診後，正式從北醫「畢業」。他說在北醫服務期間，除了忙碌的臨床工作之餘，最重視的就是教學。他說，等待是值得的，從醫逾30年來，為自己理想而能服務不孕病友的日子是快樂的，他將短暫休息後再出發，至業界服務。

曾啟瑞說，在北醫當了多年的老師，他始終喜歡和學生在一起的時光。回顧以前下班時，為避開塞車、把握時間處理事情，他總是在辦公室待久一點，或是中午用短暫午休與學生及年輕醫師共進午餐，也因此多了和學生相處交流的機會。

曾啟瑞說，自己是個比較嚴肅的人，十分感謝曾從事媒體業的妻子，總是包容他工作上的忙碌，而對於採訪、應對都會協助；妻子說他就像個蚌殼，要敲敲敲才能打開堅硬外殼，但就是一個很純粹的人。

回首30年從醫歷程，日前在出版社的邀請下，他也經由口述集結成書，為不孕症解惑外，在他手上所孕育的生命，有的對他更是感謝。身為曾醫師試管寶寶之一，今年32歲的朱曉語，對曾醫師從北醫畢業感到不捨。