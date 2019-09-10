親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

香蕉、鋼彈與養樂多：台灣核廢爭議的話術迷陣

男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

試管嬰兒之父「畢業」 曾啟瑞：將短暫休息後再出發

2019-09-10 11:31聯合報 記者簡浩正╱即時報導

1985年創造台灣第一例試管嬰兒誕生，被稱為台灣不孕症權威、試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞，行醫30多年來堅持生殖醫學職志，助無數求子未果的夫妻透過試管成功懷胎。

任職北醫生殖醫學中心主任20多年的他，在上周四看完最後一診後，正式從北醫「畢業」。他說在北醫服務期間，除了忙碌的臨床工作之餘，最重視的就是教學。他說，等待是值得的，從醫逾30年來，為自己理想而能服務不孕病友的日子是快樂的，他將短暫休息後再出發，至業界服務。

曾啟瑞說，在北醫當了多年的老師，他始終喜歡和學生在一起的時光。回顧以前下班時，為避開塞車、把握時間處理事情，他總是在辦公室待久一點，或是中午用短暫午休與學生及年輕醫師共進午餐，也因此多了和學生相處交流的機會。

曾啟瑞說，自己是個比較嚴肅的人，十分感謝曾從事媒體業的妻子，總是包容他工作上的忙碌，而對於採訪、應對都會協助；妻子說他就像個蚌殼，要敲敲敲才能打開堅硬外殼，但就是一個很純粹的人。

回首30年從醫歷程，日前在出版社的邀請下，他也經由口述集結成書，為不孕症解惑外，在他手上所孕育的生命，有的對他更是感謝。身為曾醫師試管寶寶之一，今年32歲的朱曉語，對曾醫師從北醫畢業感到不捨。

朱曉語說，說自己是媽媽做人工10幾次未成後，到曾醫師這才成功，媽媽到了她高中時才跟她說是試管嬰兒。對此，她非常感謝，曾親自去拜訪過曾醫師外，也曾帶著不孕的朋友前往，最後幸運懷上雙胞胎。目前剛結婚的她，也會找曾醫師諮詢、調養身體。

身為曾醫師試管寶寶之一，今年32歲的朱曉語，對曾醫師從北醫畢業感到不捨。她說媽媽...
身為曾醫師試管寶寶之一，今年32歲的朱曉語，對曾醫師從北醫畢業感到不捨。她說媽媽到了她高中時才跟她說是試管嬰兒。對此，她非常感謝，也曾去拜訪過曾醫師。記者簡浩正／攝影
分享
被稱為台灣不孕症權威、試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞（右），在上周四看完最後一診後，正...
被稱為台灣不孕症權威、試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞（右），在上周四看完最後一診後，正式從服務20多年的北醫畢業。他說自己是個比較嚴肅的人，感謝妻子總是包容他工作上的忙碌，他將短暫休息後再出發，至業界服務。記者簡浩正／攝影
分享

醫師試管嬰兒北醫

相關新聞

鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:59

鐵道局施工出包致台鐵列車延誤 專家提三點建議

2019-09-10 11:35

孝道教育融入新課綱 教部開發孝道補充教材

2019-09-10 11:35

記錄祭孔樂生紀錄片 許書豪分享音樂心得

2019-09-10 11:34

台鐵彰化路段9/21施工 八列次停駛及截短行駛

2019-09-10 11:34

少子化嚴峻 華梵大學12系減成5系、書法列必修

2019-09-10 11:32

開發素養題好貴每題1萬 清華名師「素養題庫」上線

2019-09-10 11:32

慢性貧血又腹痛 可能有幽門桿菌感染

2019-09-10 11:32

增加94.1萬幸運兒！「統一發票」6獎200元新增一組

2019-09-10 11:31

小確幸只有2期 9-12月期發票加開一組200元獎

2019-09-10 11:30

石虎怎麼保育才有效 官田水雉告訴你

2019-09-10 11:25

骨科名醫:很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

鐵道局施工不慎讓台鐵揹黑鍋 交通部月底前開會檢討

2019-09-10 11:19

北市抽查207件露營烤肉防蚊商品 27件標示不合格

2019-09-10 10:46

國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05

屏東台東大雨特報 氣象局提醒留意雷擊強陣風

2019-09-10 10:05

聯合新聞網歡慶20周年 多重豪禮大FUN送！

2019-09-10 10:00

各地多雲到晴 山區注意午後雷陣雨

2019-09-10 09:40

登台三個月 亞馬遜翻轉三大電子書生態圈

2019-09-10 09:11

電子書是紙本書附屬品？亞馬遜登台教會我們的事

2019-09-10 09:11

健康你我他／沒打肺炎疫苗 同事感冒就走了

2019-09-10 01:18

愛心湧入失智咖啡坊 預約爆滿

2019-09-10 01:18

你有手機成癮嗎？ 4招幫你擺脫

2019-09-10 01:18

高醫深耕長照 圓在地安老夢

2019-09-10 01:18

愈賣愈好／運動咖 電競族…灌出能量飲銷量

2019-09-10 00:26

能量飲「雙高」 學者籲「立法禁售兒少」

2019-09-10 00:20

醫師建議／想激發能量「蛋白質就夠力」

2019-09-10 00:16

「看廣告看別人喝」兒少愛灌能量飲 像瘋手搖飲

2019-09-10 00:14

能量飲料高糖高咖啡因 喝多恐損兒少智力發展

2019-09-10 00:05

運動提升肌耐力 降低失能

2019-09-09 23:43

中橫復建有譜 交通部專家踏勘如無強災6年後逐步恢復

2019-09-09 23:35

中秋健康吃 醫師：烤肉月餅飲酒宜適量

2019-09-09 23:22

準備會考喝10次能量飲 國中生：這不用跟爸媽報備吧？

2019-09-09 23:16

花東福音 慈濟細胞治療中心啟用

2019-09-09 22:47

颱風最快週二生成 中秋北、東有雨

2019-09-09 22:44

九成大客車車禍是駕駛疏忽 擬強制每年2次教育訓練

2019-09-09 22:08

麥當勞薯餅怎麼吃最絕配？ 網曝隱藏版吃法被讚爆

2019-09-09 21:52
看更多

熱門文章

好市多6元神物「半熟麵包」 行家曝超罪惡吃法

2019-09-09 20:35

生魚片別亂吃！男吃三年 肝內「爬滿蠕動活蟲」

2019-09-09 14:35

影后茱莉安摩爾、超模凱特摩絲挺Longchamp大秀 新款定番迷你折疊包最吸睛

2019-09-09 16:42

軍公教限定網購平台！全新「斑馬福利網」即日上市

2019-09-09 17:14

嬌生急收隱形眼鏡 這六款批號產品別再戴

2019-09-09 17:09

好命媳婦嫁15年都婆婆煮 她首下廚一桌好菜驚呆網友

2019-09-09 16:47

聰明烤肉四部曲 減少九成以上致癌物

2019-09-09 11:52

影／琵琶颱風最快明天生成 東部中秋賞月恐無望

2019-09-09 18:09

四成學生常喝能量飲 營養師：過量恐影響腦部發育

2019-09-09 12:32

每間限量200份！ 麥當勞薯餅限時買一送一

2019-09-09 15:56

選前利多？ 農委會研擬農民退休領老農津貼及國民年金

2019-09-09 16:40

菲律賓現非洲豬瘟 今16時起旅客違規帶肉回台重罰20萬

2019-09-09 12:16

赴日旅客注意！日本機場從13日起加強安檢

2019-09-09 20:50

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

華航飛機引擎遭鳥擊 兩百旅客滯留新加坡明返台

2019-09-09 20:04

準備會考喝10次能量飲 國中生：這不用跟爸媽報備吧？

2019-09-09 23:16

9月9日搶好康！ 抽麥當勞中薯 爽吃肯德基炸雞

2019-09-09 12:20

麥當勞薯餅怎麼吃最絕配？ 網曝隱藏版吃法被讚爆

2019-09-09 21:52

能量飲料高糖高咖啡因 喝多恐損兒少智力發展

2019-09-10 00:05

台灣之光！阿美族青年今在釜山國際龍舟賽奪冠

2019-09-09 14:38

侯佩岑甩媽味出征紐約時尚周 性感黑蕾絲洋裝造型現身Tory Burch大秀

2019-09-09 18:53

每日星座運勢／射手焦灼事出現轉折　桃花強事業佳

2019-09-10 00:00

5件事情看出女人有沒有氣質 關鍵不在長相而在「高情商」

2019-09-09 19:35

中橫復建有譜 交通部專家踏勘如無強災6年後逐步恢復

2019-09-09 23:35

影／澳洲日常！窗外蟒蛇吞喜鵲 遊客嚇到吃手手

2019-09-09 17:52

星宇航空2020年1月底開航 澳門、檳城、峴港3航點齊發

2019-09-09 19:17

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

財神爺來敲門！「威力彩」號碼出爐 頭獎上看3.4億

2019-09-09 21:24

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

麻疹再添一例 傳染期間去過六間北市餐廳

2019-09-09 16:52

你有手機成癮嗎？ 4招幫你擺脫

2019-09-10 01:18

政治干預？公視董監事改選難產 鄭麗君：放下政黨考量

2019-09-09 16:42

他45歲罹低位直腸癌 醫將直腸拉出體外切瘤保肛

2019-09-09 13:22

天仁喫茶趣「913茶王」系列優惠 第2杯半價只到9/13

2019-09-09 16:51

秋天防曬跟夏天不一樣！做好3點防曬改變、秋天才是變白的最佳時機

2019-09-09 17:11

饗賓17歲生日！饗食天堂線上餐券89折起、果然匯平日588元起

2019-09-09 18:52

愛心湧入失智咖啡坊 預約爆滿

2019-09-10 01:18

來賺零用錢！防治小花蔓澤蘭 林管處每公斤5元收購

2019-09-09 11:57

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top