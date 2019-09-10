小確幸只有2期 9-12月期發票加開一組200元獎

2019-09-10 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部表示，今年供發放統一發票中獎的獎金經費，經初步估算尚有餘裕，因此今年9-10月期及10-11月期統一發票獎增開1組獎金200元的6獎，約增加94.1萬個中獎機會；加上9-10月期起增開雲端發票專屬獎500元40萬組，以提高統一發票中獎率及民眾使用雲端發票的意願。

財政部指出，統一發票每期開出特別獎1組，另特獎及頭獎至六獎的中獎組數多寡，是衡酌當年度可供發獎之獎金預算及獎金兌領情形加以推估。

108年度可供發獎的獎金經費經估算結果，可維持開出特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬100萬元獎15組及雲端發票2000元專屬獎15000組。

統計後發現尚足夠支應108年9-10月期及11-12月期統一發票增開雲端發票專屬500元獎40萬組及六獎中獎組數1組。因此，調增1組統一發票六獎之中獎組數，約增加94.1萬個中獎機會。

財政部呼籲，購物消費索取統一發票，除有中獎機會，也可協助政府防杜逃漏稅，掌握稅源，增加稅收，消費大眾及政府雙方都互蒙其利。

為鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，兼顧節能減碳的政策目標，財政部表示，每期特別提供雲端發票專屬100萬元獎15組、2000元獎15000組及9-10月期起500元獎40萬組，希望民眾消費時多多索取雲端發票，可增加中獎機會。