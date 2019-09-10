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石虎怎麼保育才有效 官田水雉告訴你

2019-09-10 11:25聯合報 記者何定照╱即時報導

一包包擁有綠保標章的米，內含不讓二級保育鳥類水雉死於農藥的心意。由台南野鳥學會和農委會林務局製作的紀錄片《雉在菱里》今天首映，道出台南官田「水雉生態教育園區」19年來如何保育水雉、推廣環境教育，讓全台水雉從30年前不到50隻，今年已破千隻，也為水雉和農民創雙贏。

台南野鳥學會理事長潘致遠說，水雉是很美的鳥類，在台命運卻不美。在早年不到50隻時，高鐵又規畫從水雉重要棲地台南官田葫蘆埤通過，台南縣政府等單位因此在2000年時承租農地、改造為人工濕地，讓水雉異地復育，並在2007年改名為水雉生態教育園區。

潘致遠表示，當時大家也想，在園區內保育水雉、為牠們打造美好家園不就好了，為何還要在園區外推廣教育？原因是園區外都是農田，農民為生計各有農法，其中農藥卻會影響到水雉生存。究竟要顧人還是顧鳥，《雉在菱里》就記錄這段希望創雙贏的路程。

林務局局長林華慶表示，台灣水雉復育歷程在2009年前後可說兩個階段，之前一直只維持在50到100隻左右。後來園區同仁建議種菱角，讓水雉可提早從四月開始繁殖、每年可生兩次，結果當年就倍增到300隻。然而同年冬天，附近農民因直播含有農藥的稻榖，造成大批動物死亡，光水雉就死了85隻，林務局因此啟動做友善耕作輔導。

「如果農民和動物關係沒法改善，就無法落實保育。」林華慶說，當時也有人認為該罰農民，但林務局考量農民也須生活，決定與農民攜手做農業轉型，讓農民生計、水雉棲地都可保障。更早的1998年，當時的台南縣政府也獎助菱農，如果發現水雉棲息通報，就有獎勵。

林華慶說，苗栗石虎保育問題也是一樣，石虎和水雉都是棲息在農地的動物，保育關鍵都在鄰里民眾，因此農委會已從7月推出針對石虎的生態服務給付，如果在田裡發現石虎，或願意做友善措施，都可得到補助。除了石虎外，明年也會再推動友善水雉措施，發現水雉巢通報就可獲獎勵，讓願意關係野生動物的民眾獲得更多實質鼓勵。

今天紀錄片中綠保農民陳鴻偉、林丙火也到現場。林丙火在片中說，附近農民還是多用慣行農法，都會噴農藥，只好請他們噴農藥時把粒子轉粗、壓低一點噴，以免影響他們農田。做綠保也特別辛苦，雜草每10天就要除一次，還要弄來高麗菜葉給福壽螺吃，以免福壽螺吃他的「菱角寶寶」；最困難的則是「海綿寶寶」（水棉），都要一一清掉，很難處理。

水雉保育紀錄片《雉在菱里》今天首映，片中綠保農民陳鴻偉（左）、林丙火也到現場，並...
水雉保育紀錄片《雉在菱里》今天首映，片中綠保農民陳鴻偉（左）、林丙火也到現場，並與他們的農田產品合影。記者何定照/攝影
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水雉農民石虎

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