鐵道局施工不慎讓台鐵揹黑鍋 交通部月底前開會檢討

2019-09-10 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



這個月台鐵北湖站電車線斷落，列車一度暫停通行，逾1萬2000名旅客行程受阻，據了解與鐵道局施工有關。8月底佳冬車站也因施工完未復位致號誌異常，自強號險追撞停在站內的區間車，鐵道局的疏忽，讓台鐵揹了黑鍋。

台鐵局統計今年1到8月行車異常事件總共125件，因鐵道局施工造成行車事故及異常有12件。交通部長林佳龍已指示兩局要強化協調合作，交通部月底前也會開會，診斷內外部的問題。

還有隱藏在行車事故背後的危險。一名在台鐵工作九年的員工表示，9月2號台南站有乙炔鋼瓶留在鐵軌上，曝曬太陽下如溫度過高，有爆炸的危險。台鐵局說，因為不在正線，沒有影響行車，屬於鐵道局的「勞安事件」，故不算在台鐵局統計行車事故內。不過台鐵局也表示，日後只要有影響到鐵道淨空皆會列管調查。鐵道局表示，乙炔鋼瓶遺留在鐵軌責任尚在釐清。

台鐵局說，今年至今與鐵道局有關的行車事故已於9月3日逐一檢討，鐵道局有祭出改善措施，未來台鐵也會定期與鐵道局開會。

針對出包不斷，鐵道局表示，主要是這些工程是 「穿西裝改西裝」，正線旁工程難度高，離民房又近，加上夜間施工工時短，尤其是南迴鐵路，稍有不慎就會造成事故。鐵道局說，已滾動式檢討並加強訓練，包括督導工程、施作工程人員熟悉程度等。

鐵道局說，上月底佳冬站險追撞的事故後，要求承包商加強品管，要求製造工程師的施工品質，作業完畢復舊測試時，應進行完整的施工檢查及系統測試，現場以假輪施作軌道偵測系統測試。是否因為人力不足才導致施工不慎，鐵道局說，目前人力有做妥當配置。