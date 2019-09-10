鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



鐵道事故頻傳，上個月就有四起是因為鐵道局施工不慎導致列車延誤，佳冬車站險發生追撞就是其中一個，若無主動通報往往無法讓第三方獨立機關啟動調查。國家運輸安全調查委員會（運安會）就表示，待日後「重大鐵路事故調查作業處理規則」正式上路後，經調查確定成案事故24小時內沒通報會有罰則，隱匿不報者，恐開罰六萬到30萬。

台鐵局統計今年1月到7月，因鐵道局施工造成行車事故及異常事件有八件。初步了解，8月至少四件行車事故與鐵道局施工不慎有關，上月底佳冬車站險追撞就是其中之一，9月初又有北湖站橫渡線電車線斷落，影響約1萬2560名旅客，一度使雙線暫停通行。

運安會執行長官文霖說，本次佳冬站追撞案是運安會看到社群媒體爆料詢問決定啟動調查，其他行車事故則沒有全部知悉。他說，佳冬站險追撞事件符合「重大鐵路事故調查作業處理規則」草案第一條第8點，違反閉塞運轉、號誌運轉、冒進號誌、設備損害或車輛故障，有造成列車衝撞、出軌或火災之虞者條件，因此只要經任何人通報後，只要符合調查條件，運安會知道後都會去了解，成案都會調查。

不過，官文霖說，由於運安會剛成立，不管是鐵道局還是台鐵局，相關通報機制都還在摸索階段。

官文霖說，按照運輸調查法，任何人通報，可能是打電話可能是蒐集相關資訊，只要符合啟動運調法調查標準，運安會基本上進入調查。現階段不會用罰則來欺負大家，未來當然當法規完善，會花數個月做業務宣導，確定成案的事故24小時內沒通報會有法則，隱匿不報者，開罰六萬到30萬，甚至不排除更高。