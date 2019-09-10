北市抽查207件露營烤肉防蚊商品 27件標示不合格

2019-09-10 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



中秋節連假將至，北市商業處因應不少民眾可能與親友規畫露營烤肉，近來抽查市面上的露營帳篷、烤肉用具及防蚊產品共207件商品，發現有27件商品標示不合格，主要缺乏製造（進口）商資訊、製造日期；商業處除通知製造進口業者30天內改進標示外，也提醒民眾選購標示明確的商品，以免買到來路不明、品質堪慮的商品後權益受損。

北市商業處表示，8月下旬到大賣商、露營用品店等地抽查36件露營帳篷、78件烤肉用具及93件防蚊產品，其中露營帳篷有9件不合格，主要是沒標示「製造（進口）商名稱、地址及電話」、「製造日期」，不合格率25%。

商業處說，至於防蚊產品不合格率近14%，有13件多因沒標示「其他應注意事項」及「製造日期」而不合格，例如有防蚊液沒標示使用注意事項等；烤肉用具則有5件不合格，主要問題也是沒標示製造（進口）商資訊及製造日期；已要求不合格商品的供應廠商30天內改善，逾期未改正將勒令下架。