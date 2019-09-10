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國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今年國慶日共有四天連假，台灣高鐵公司說，為服務旅客返鄉及出遊需求，規畫六天國慶疏運，共加開174班次列車，9月12日凌晨零時開放搶票。

高鐵說，自10月9日（三）至10月14日（一）規畫為期六天的「國慶疏運」，期間加開174班次列車，南下87班、北上87班，總計六天提供1026班次列車的旅運服務。

高鐵說，旅客可自9月12日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。（時刻表詳附件）

高鐵表示，國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達327班次列車適用「早鳥優惠」，約占總班次數32%。旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。

此外，高鐵說，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供三至五節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

高鐵說，配合國慶連續假期，10月5日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（5）日增開三班次北上列車，即日起已開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

10月5日補上班日增開班次。圖／台灣高鐵公司提供
10月5日補上班日增開班次。圖／台灣高鐵公司提供
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台灣高鐵國慶疏運加開174班次，12日凌晨開放購票。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵國慶疏運加開174班次，12日凌晨開放購票。記者曹悅華／攝影
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高鐵國慶

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