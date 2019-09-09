中橫復建有譜 交通部專家踏勘如無強災6年後逐步恢復

2019-09-09 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



交通部政務次長黃玉霖9月8、9兩天，率領公路總局及不同專業顧問公司團隊，進行台8中橫青山上線現場踏勘，依最新資料顯示，未來若無強降雨或強地動事件，估計114年後進入安定期，可陸續啟動復建工程施工。

交通部長林佳龍今年5月17日視察台8中橫便道，公布正式啟動復建工程可行性評估。交通部政務次長黃玉霖9月8日及9日由公路總局陳彥伯局長陪同，另有兩代副局長、兩代總工程司、副總工程司及四代處長共同出席；同時商請國內參與蘇花改、南迴公路改善及德基水力發電工程的台灣世曦顧問公司與中興顧問公司團隊共40多人參加。

全隊從谷關-德基間青山上、下線踏勘。先由壩新路口（44k) 挺進中橫青山上線。沿線勘查坡面、探討地質、涉急水、攀巨岩及勘查損壞的明隧道，基於安全考量，於西端青山（約48.6k）處大型土石瀑斷鏈處折返。隨後起程前進中橫62k，踏勘東端斷點。

隔日（9月9日）再勘查中橫便道（下線），了解上、下線之災害類型及相對位置，探討上線施工對目前中橫便道通行之影響。

自921地震重創中橫公路谷關至德基段，封閉管制通行。公路總局辦理搶通從101年5月起迄今，中橫便道（青山下線）有條件開放大梨山居民做為緊急救難。