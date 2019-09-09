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假消息滿天飛 台灣網路環境罹「三高」 Mozilla教你解方

2019-09-09 23:22聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

當年輕的網路原生世代低估了網路使用安全的風險，年長的網路初學者卻因為不具判斷力而成為假新聞散播的主要來源，台灣網路環境已陷入了前所未有的「三高」危機中！

美商謀智Mozilla近期發布了「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣的網路環境出現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」、「高訊息誤導」等三高問題，多數民眾無法明確意識到網路隱私風險、個資遭特定企業蒐集與濫用、網路假新聞與假消息等問題，更令人擔憂的是，許多民眾甚至在發現之後也無法做出積極行動。

Mozilla 調查顯示，受訪者對於「網路三高」問題的意識程度由高至低分別為資訊壟斷（85.8%）、訊息誤導（77.5%）、隱私風險（49.7%）；從行動力來看，由高至低則分別為隱私風險（76.1%）、訊息誤導（70.9%）、資訊壟斷（56.4%）。

進一步分析上述結果可知，受訪者對「資訊壟斷」問題意識程度最高，行動力卻敬陪末座，說明多數人雖意識到個資遭少數科技企業蒐集與濫用，卻未針對問題採取行動；而受訪者對「隱私風險」的行動力最高，問題意識卻最低，說明人們的網路行為雖不危及自身隱私，卻並未明確瞭解如何選擇安全的平台與服務以遏止個資遭不當使用。另外，雖然假新聞與假消息議題在台灣已有許多討論，但根據調查數據，仍有43.3%受訪者只因有專業人士的背書就輕易採信網路消息。調查並發現，年長者對於「資訊誤導」的問題意識及行動力皆偏低，較難辨識網路資訊的真偽，也可能因為疏於查證而轉傳錯誤資訊。

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光呼籲：「民眾應選擇安全的方式來獲取資訊，確切瞭解資訊來源以及資訊被分享的歷程，以避免訊息誤傳。民眾也應主動採取措施，降低數位足跡遭企業蒐集的機會，例如盡量避免使用單一的服務帳號登入其他服務、使用語音助理時更改隱私設定，避免企業過度蒐集隱私資料等。」

Mozilla將於12月8日在台北花博公園舉行「2019 Firefox公益路跑」，即日起開放報名，號召全台民眾透過路跑活動挑戰自我、促進健康，更增進對網路健康議題的認識。凡參與3KM歡樂組、10KM挑戰組並於限時內完賽，Firefox就為你捐款給關懷台灣文教基金會，每位完賽跑友最高協助捐助30元促進網路健康。

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（右）邀請長期關注數位教育議...
Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光（右）邀請長期關注數位教育議題的台大電機系教授葉丙成（左），一同檢視台灣網路使用三高問題，並提出建議與解方。圖／Mozilla提供
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調查結果顯示，61.9％受訪者缺乏對網路三高問題的意識與改進的行動力。圖／Moz...
調查結果顯示，61.9％受訪者缺乏對網路三高問題的意識與改進的行動力。圖／Mozilla提供
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