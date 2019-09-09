準備會考喝10次能量飲 國中生：這不用跟爸媽報備吧？

2019-09-09 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



董氏基金會調查發現近6成年輕人有喝過能量飲料，且廣受學生族群歡迎。剛升上台北市高中一年級的李姓男學生受訪表示，因看過電視上的提神飲料廣告，在準備國中會考期間，若念書到一半突然「想度估」，就會去超商買來喝，沒想到「一喝完真的會有精神、不會想睡覺」。

李姓學生因喝多了，也會評比各家能量飲料的提神效果。他說，自己嘗試過多款提神飲料後，特別偏好一款能量飲料最有效，其他款「熱量高、效果又不好」，在準備國中會考期間，喝過10次左右。但問他爸媽是否知情？他說，喝這個，應該不算是需要跟爸媽報備的事吧？

家住宜蘭的十四歲陳姓女國中生表示，因爸爸是運動員，家裡冰箱就有能量飲料，但「爸爸會管、不能自己拿」，只有偶爾跟爸爸去長跑、打羽球完，會「2個人喝1罐」，提振精神，頻率約2、3個月1次。若未來增訂限制，她覺得影響不大，「改喝舒跑就好」。

很多學生覺得喝能量飲就像喝手搖飲料一樣都是日常的一部分，但家長就有些擔心。台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，能量飲含有咖啡因及興奮劑，對發育中的孩子會有影響，家長、學校老師都該提醒學生不宜過度飲用。他也建議，能量飲可比照菸品，設有年齡購買限制，或在包裝註明飲用須知。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則觀察，學生不愛喝白開水，會嘗試各種飲品，例如能量飲、手搖杯等。但因目前能量飲未被法律禁止，學校教師雖理解有學生可能喝能量飲，但不一定會在課程裡提醒學生注意健康隱憂。