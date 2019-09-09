政策開大門 僑外生畢業後留台工作者 五年破萬人

2019-09-09 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



僑外生畢業後留台工作意願愈來愈高。根據勞動部最新數據，僑外生申請在台工作者逐年成長，從103年1693人次，去年已達4146人次，5年來累積人數破萬人，其中有三分之二是透過「評點配額制」留台工作，多從事服務業、製造業或批發零售業。

大學指出，國家花不少錢培育僑生，留下人才是最好的。但培育人才的邏輯，要以台灣的產業需求為主，建議僑生報考大學時，就要鼓勵報考電子、光電等台灣產業需求的科系。

勞動部103年7月實施在台畢業僑外生「評點配額制」。勞動部跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，過去僑生留台工作，要比照外國人在台工作標準，月薪須達約4萬8000元、且具2年以上工作經驗，「對於大學剛畢業的僑生來說，難度很高」。

在台畢業僑外生評點配額制改計入僑生的學歷，例如學士畢業可加10點、薪資達3萬5000元可加20點；教育部也祭出語言利多，通過「華語文能力測驗」進階級者可加20點、高階級為25點、流利級以上為30點。整體積分達70點即可留台工作，大幅增加僑生留台求職意願。

台師大國際長劉祥麟表示，該校每年有約130位畢業僑生，因適應台灣生活、也想發揮所學，「在台工作意願很高」。但他也說，目前我國尚未開放僑生報名教師甄選，多數僑生到台師大不會修師培課程、也不會考「華語文能力測驗」，畢業後大多赴公司行號工作，從工程師、業務等，職務領域多元。

銘傳大學副校長兼教務長王金龍指出，該校每年有近200位僑生畢業，以傳媒、設計或管理相關科系為最多。由於僑生大多從東南亞或香港來台，異地求學使得學習意願、態度高，「屬於未來職場的高素質人力」。